Czy słyszałeś o witaminie U? Dowiedz się, gdzie ją znaleźć i na co pomaga

Witamina U tak naprawdę jest enzymem, którego chemiczna nazwa to sulfonian metioniny. Jest to organiczny związek siarki, który w naturalnej postaci występuje w niektórych roślinach, przede wszystkim z grupy roślin krzyżowych, takich jak kapusta, brukselka, brokuły czy jarmuż.

W latach 50. XX wieku roku amerykański naukowiec z Uniwersytetu Stanforda, Garnett Cheney przeprowadził eksperyment, w którym podawał pacjentom cierpiącym na wrzody żołądka litr soku z surowej kapusty dziennie w kilku dawkach. Po dwóch tygodniach aż 93 proc. osób biorących udział w eksperymencie zauważyło znaczące polepszenie swojego stanu, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych. Ponieważ wrzód w języku angielskim to ulcer, stąd nazwa witaminy U. Trzeba dodać, że związek ten tylko umownie określany jest witaminą, gdyż nie spełnia kryteriów zaliczenia do witamin, tj. nie jest niezbędny do funkcjonowania organizmu.

Powyższe badania są zgodne z tradycjami medycyny ludowej. Okłady z tłuczonej kapusty stosowane były przy zapaleniu piersi, obrzękach czy wysypkach. Sok z surowej kapusty był też stosowany po poważnych infekcjach, aby wzmocnić odporność.

Na co działa witamina U?

Choć witamina U wymaga dalszych badań, na podstawie dotychczasowych można sądzić, że:

wpływa pozytywnie na śluzówkę układu pokarmowego,



łagodzi bóle żołądka i pomaga w problemach jelitowych,

wspomaga leczenie choroby wrzodowej,

wzmacnia odporność,

wpływa kojąco na stany zapalne skóry i przyspiesza proces odnowy skóry.

Dodatkowo na podstawie koreańskich badań o pozytywnym wpływie tej witaminy na skórę zaczęła być ona powszechnie stosowana w koreańskich kosmetykach, które są obecnie bardzo popularne na świecie.

Jak włączyć witaminę U do diety?

Witamina U ginie w wysokiej temperaturze (powyżej 130 stopni), aby więc zadziałała, należy spożywać warzywa ją zawierające na surowo. Jedną z możliwych opcji jest wyciskanie soku z kapusty w sokowirówce. Aby był smaczniejszy, można połączyć go ze świeżo wyciśniętym sokiem z jabłka i marchewki. Inną możliwością jest przyrządzenie surówki z białej kapusty i kalarepki.

Uwaga: Surowa kapusta zawiera negatywnie wpływające na pracę tarczycy goitrogeny, dlatego powinny jej unikać osoby z chorobami tarczycy.

Wypróbuj przepis na pyszną surówkę

Przepis: Surówka z kapusty, kalarepy i marchewki Prosty przepis na smaczną surówkę Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki pół główki małej białej kapusty

jedna kalarepka

jedna marchewka

ząbek czosnku

kilka gałązek zielonej pietruszki

opakowanie jogurtu greckiego 250 g

sól Sposób przygotowania Przygotuj warzywaSzatkujemy kapustę, a obraną kalarepkę kroimy w kostkę. Warzywa solimy. Roztarty ząbek czosnku mieszamy z jogurtem i polewamy warzywa. Po wymieszaniu posypujemy posiekaną zieloną pietruszką Wymieszaj skladnikiRoztarty ząbek czosnku mieszamy z jogurtem i polewamy warzywa. Po wymieszaniu posypujemy posiekaną zieloną pietruszką

Czytaj też:

Sposób, by polubić warzywa. Wielu z was może zaskoczyć