Czy można pić kawę na diecie odchudzającej? Te fakty o kawie mogą cię zaskoczyć

W 100 ml kawy zawiera się zaledwie do 2 kcal, co sprawia, że kawę można pić bez przeszkód na diecie odchudzającej. Jednak nie dotyczy to każdej kawy.

Jaka kawa jest niskokaloryczna?

Tu trzeba pamiętać o dodatkach. Niska wartość energetyczna dotyczy wyłącznie kawy czarnej, a każda kropla mleka, śmietanki, łyżeczka cukru czy syropu to już dodatkowe kalorie, zmieniające napój w kawowy deser. Niska kaloryczność kawy bez dodatków wynika z niskiej zawartości lipidów, ale nie oznacza, że kawie brakuje wartości odżywczych. Znajdziemy w niej głównie wodę, ale też kofeinę, aromaty i przeciwutleniacze, a do tego mikroelementy. 100 ml kawy pokrywa 10 proc. dziennego zapotrzebowania na niacynę, dostarcza 92 mg potasu i 8 mg magnezu.

Ile kawy dziennie można wypić?

3 do 5 filiżanek o standardowej pojemności (ok. 125 ml) to tzw. umiarkowana ilość kawy, jaką każdego dnia warto spożywać dla zdrowia. Szereg badań i analiz dowodzi, że kawa może przysłużyć się naszemu sercu, funkcjonowaniu mózgu, koncentracji, kondycji, a także wesprzeć profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał umiarkowaną ilość kawy za nie tylko bezpieczną, ale też wskazaną na co dzień, przy czym specjaliści podkreślają, że kawa kawie nierówna. Różne kawy mają różną zawartość kofeiny: filiżanka espresso o pojemności 30 ml to 60 mg kofeiny, a filiżanka kawy filtrowanej (125 ml) to już 85 mg kofeiny. Tymczasem dzienny, bezpieczny limit kofeiny wynosi 400 mg, a oprócz kawy kofeinę można spotkać w słodyczach, coli czy napojach energetycznych. Jak to wszystko przeliczyć i się nie pogubić? Najlepiej trzymać się właśnie zasady 3 do 5 filiżanek kawy dziennie.

