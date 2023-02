Triki żywieniowe z social mediów? Możesz szkodzić swojemu zdrowiu

Coraz większa grupa osób, nie tylko młodych ludzi z internetowego „pokolenia Z” bezgranicznie ufa temu, co przekazują celebryci. Diety cud, magiczne suplementy, zdrowa żywność, a także dziwaczne trendy, które promowane są przez znane i lubiane twarze show-biznesu, wydają się w pełni bezpieczne i warte wypróbowania.

Niestety, jak podaje portal Verywellfit – bardzo często wpisy celebrytów w mediach społecznościowych nie promują zdrowych wzorców żywieniowych. Co więcej, bezgranicznie ufamy temu, co polecają celebryci, chociaż promowanie produktów to ich praca, za którą otrzymują niemałe pieniądze.

Zdrowa dieta w wykonaniu celebrytów – jej efekty mogą cię zaskoczyć!

Influencerzy zazwyczaj nie mają odpowiedniego wykształcenia, aby promować i polecać diety lub programy żywieniowe, nawet jeżeli sami z nich korzystają. Po pierwsze i najważniejsze – każdy z nas jest inny i może wymagać innego sposobu żywienia, co ma związek m.in. z ogólnym stanem zdrowia.

Portal przytacza wypowiedzi ekspertów, którzy badali rodzaje żywności i napojów promowanych w postach na Instagramie. Wyniki prowadzonego badania zaskakują – eksperci zauważyli, że – gwiazdy udostępniające posty dotyczące jedzenia mają absolutny wpływ na wybory żywieniowe wielu ich obserwujących. Jest to niepokojące, ale to nie jedyny z zauważonych przez specjalistów problemów.

Co ciekawe, posty celebrytów zawierające zdrowszą żywność lub napoje wiązały się ze znacznie mniejszą liczbą polubień i komentarzy od obserwujących. Celebryci są krytykowani, gdy ich dieta jest wyjątkowo sztywna i zdrowa.

Czy warto wzorować się na diecie i poradach celebrytów?

Kluczem do sukcesu, w każdej dziedzinie życia, jest zdrowy rozsądek. Warto o tym pamiętać także wówczas, gdy śledzimy życie celebrytów, którym dzielą się m.in. na Instagramie.

Przeprowadzone badania dowiodły, że 158 kont celebrytów w mediach społecznościowych, czyli około 87%, prezentowało żywność, która została uznana za mniej odżywczą na podstawie ich wyników NPI.

Najczęściej spotykane były słodkie wyroby piekarnicze oraz napoje alkoholowe. Składniki odżywcze uwzględniane w ocenach NPI obejmują cukier, sód, kalorie, tłuszcze nasycone, błonnik i białko. Żywność jest oceniana w skali od zera (najmniej pożywne) do 100 (najbardziej pożywne). W tym badaniu wykorzystano niezdrowe wartości graniczne 64 dla żywności i 70 dla napojów.

Warto pamiętać, że celebryci nie są ekspertami od wszystkiego. Mogą być genialnymi muzykami, utalentowanymi aktorami, wybitnymi sportowcami lub świetnymi prezenterami, ale nie muszą być zarazem ekspertami żywieniowymi. Zanim wcielisz w życie ich porady, pamiętaj, że nie wszystko, co jest publikowane w mediach, jest zgodne z rzeczywistością i ma faktyczny związek z życiem osoby znanej, którą uważamy za autorytet i doskonałego doradcę.

Naukowcy zauważyli, że jeśli zdrowsza żywność jest prezentowana jako część zrównoważonego wzorca żywieniowego, to celebryci mogą przyczynić się do promowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród obserwujących z różnych grup wiekowych. Jednak zawsze warto zachować zdrowy rozsądek i postarać się znaleźć więcej fachowych informacji na temat zdrowego odżywiania oraz suplementacji.

Czytaj też:

Wczesne śniadanie pomaga zachować zdrowie. Naukowcy mają na to dowodyCzytaj też:

Jak jeść i co jeść, żeby żyć dłużej? Na właściwy wybór nigdy nie jest za późno