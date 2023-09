Krewetki – wartości odżywcze, pomysły na dania oraz jak sprawdzić, czy są świeże

Aby przygotować wyśmienite krewetki, nie trzeba być szefem kuchni. Ich mięso jest bardzo smaczne, delikatne i wartościowe pod względem odżywczym, jednak... trzeba nauczyć się wybierać owoce morza wysokiej jakości. Ich jakość wpływa nie tylko na smak przygotowywanych posiłków, ale także ich wartości odżywcze.

Co warto wiedzieć na temat krewetek?

Krewetki to niewielkie skorupiaki, które żyją nie tylko w wodach słonych, ale także w wodach słodkich. Te skorupiaki stanowią jeden z ważnych elementów m.in. bardzo zdrowej i zalecanej w celach profilaktyki chorób cywilizacyjnych diety śródziemnomorskiej.

W sklepach dostępne są różne rodzaje krewetek. Najczęściej są to krewetki mrożone lub krewetki konserwowane w zalewach, jednak w dużych supermarketach oraz sklepach rybnych możemy także kupić świeże, surowe krewetki.

Krewetki mrożone najczęściej zostały poddane wstępnej obróbce, co pozwala zaoszczędzić nieco czasu podczas przygotowywania posiłków. Warto zwrócić uwagę, czy mrożone krewetki to krewetki surowe, bo czasami przed zamrożeniem krewetki zostają zblanszowane. Świeże krewetki to nieobrane krewetki, dlatego trzeba pamiętać, aby przed ich obróbką, zdjąć skorupkę i usunąć ciemne jelito.

Co ważne – sprzedawane jako świeże krewetki mogły zostać wcześniej rozmrożone, dlatego, jeżeli mamy zamiar przechowywać je w zamrażalniku, powinniśmy mieć to na uwadze. Ponowne mrożenie rozmrożonej żywności zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego.

Krewetki różnią się rozmiarem oraz kolorem, a także zastosowaniem kulinarnym. Małe krewetki możemy podawać z makaronem tagiatelle lub ryżem i warzywami oraz dodawać do zup rybnych i dań jednogarnkowych. Duże krewetki możemy np. smażyć i grillować. Bardzo popularne są np. smażone krewetki z czosnkiem, papryczką chili i natką pietruszki. Smak krewetek podbija sok z cytryny lub sok z limonki.

Ciekawostka: krewetki kupowane są nie tylko w celach konsumpcyjnych. Niektóre krewetki słodko- i słonowodne możemy hodować w domowym akwarium. Trzeba jednak pamiętać, że krewetki akwariowe nie są jadalne!

Najczęściej spożywane gatunki krewetek

Choć w różnych rejonach globu spożywane są rozmaite gatunki krewetek, to w Polsce wybór tych skorupiaków jest niewielki. Jednym z częściej spotykanych rodzajów krewetek są europejskie krewetki Garnella (Crangon). Cieszą się one ogromną popularnością. Ich połów odbywa się w rejonie północnego Oceanu Atlantyckiego.

Inne, popularne krewetki to krewetki północne, które poławiane są m.in. na Grenlandii oraz krewetki tygrysie (krewetki królewskie), które wyróżniają się spośród innych krewetek imponującą wielkością. Krewetki tygrysie poławiane są m.in. w ciepłych wodach Oceanu Spokojnego.

Dlaczego warto jeść krewetki? Poznaj ich wartości odżywcze

Krewetki i inne owoce morza stanowią bogate źródło pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka oraz aminokwasów egzogennych. Spożywając krewetki, możemy również wzbogacić dietę w witaminy i składniki mineralne oraz silne antyoksydanty.

Krewetki dostarczają do naszego organizmu witaminy z grupy B, wapń, fluor, jod, magnez, żelazo, selen i cynk. Są lekkostrawne, niskokaloryczne i pożywne, a także w pozytywny sposób wpływają na ogólny stan naszego zdrowia. Krewetki oraz inne owoce morza zalecane są jako element zdrowej diety, która zmniejsza ryzyko m.in. chorób układu sercowo-naczyniowego. Trzeba jednak wiedzieć, że nadmiar owoców morza w diecie nie jest zalecany m.in. dla osób z wysokim poziomem cholesterolu.

Co ważne – świeże krewetki i krewetki mrożone niewiele różnią się pod względem wartości odżywczych. Mrożenie krewetek pozwala zatrzymać proces rozpadu cennych składników odżywczych, który rozpoczyna się po śmierci skorupiaków. Wybierając krewetki mrożone, warto zdecydować się na skorupiaki, które nie zostały wstępnie przetworzone np. pozbawione pancerzyków.

Jak sprawdzić, czy krewetki nadają się do spożycia?

Istotną kwestią w przypadku wszystkich owoców morza jest ich świeżość. Owoce morza to produkty nietrwałe. Kupując świeże krewetki, trzeba koniecznie upewnić, czy nie zaczęły się psuć. Najlepiej sprawdzić ich zapach i kolor – świeże i nadające się do spożycia krewetki nie powinny mieć żadnego zapachu (niektórzy określają, że mają one zapach słonej wody), a ich kolor powinien być w zależności od gatunku – najczęściej szary lub biały, jednak niektóre mogą być też: czerwone, żółte, a nawet brązowe (raczej rzadko występujące w Polsce). Warto zwrócić uwagę czy na szarych lub białych krewetkach nie są widoczne przebarwienia. Ciemniejsza głowa krewetek wskazuje, że są one nieświeże. Z kolei po obróbce termicznej kolor szarych lub białych krewetek zmienia się na czerwono-pomarańczowy lub różowy.

Aby mieć pewność co do świeżości krewetek, nie należy przechowywać ich w lodówce dłużej niż 1-2 dni. Jeżeli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie powinniśmy ich jeść. Zatrucie pokarmowe po spożyciu nieświeżych owoców morza jest nie tylko bardzo uciążliwe, ale także niebezpieczne np. dla zdrowia kobiet ciężarnych.

Zatrucie pokarmowe po krewetkach i innych skorupiakach oraz mięczakach może wywołać bardzo nasilone objawy ze strony przewodu pokarmowego, a także objawy ze strony układu nerwowego. W skrajnych przypadkach może dojść do zagrożenia zdrowia, a nawet życia, co ma związek z ciężkim zatruciem toksynami morskimi – krewetki mogą być skażone np. toksynami, które wytwarzają glony. Krewetki to żywe filtry do wody, dlatego w przypadku jadalnych gatunków tych skorupiaków, warto również zwrócić uwagę na ich pochodzenie.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z zatruciem pokarmowym, krewetki powinny zostać poddane odpowiednio długiej obróbce termicznej. Po ugotowaniu, usmażeniu lub upieczeniu możemy podawać je np. z dodatkiem warzyw i innych owoców morza lub bez dodatków np. doprawione ziołami i sokiem z cytryny.

Jak przygotować krewetki do spożycia?

Wszystkie owoce morza bardzo szybko się psują, dlatego są zamrażane na krótko po połowie. Mrożone krewetki powinniśmy w prawidłowy sposób rozmrozić przed ich przygotowaniem. Najlepiej rozmrażać je w zimnej wodzie, dzięki czemu szybko staną się miękkie i będziemy mogli przystąpić do ich obróbki.

Krewetki przed obróbką termiczną musimy umyć i osuszyć na ręczniku papierowym. Każda krewetka musi zostać pozbawiona ciemnego jelita. Trzeba także usunąć głowy i ogonki krewetek.

Delikatne mięso krewetek nie wymaga długiej obróbki termicznej. Zbyt długa obróbka termiczna powoduje, że mięso krewetek staje się wysuszone. Warto podkreślić, że przygotowanie smacznego dania z krewetek nie jest czasochłonne i nie wymaga posiadania wyjątkowych umiejętności kulinarnych.

Jakie potrawy przygotować z krewetek?

Krewetki idealnie komponują się z różnymi dodatkami, co sprawia, że możemy przygotować urozmaicone, smaczne potrawy. Bardzo popularne są m.in. smażone krewetki, krewetki gotowane i krewetki grillowane.

Niewielkie krewetki koktajlowe doskonale sprawdzają się jako dodatek do zup rybnych, sosów do makaronu, ryżu, a także sałatek. Najprostszym sposobem przygotowania krewetek jest ugotowanie skorupiaków w osolonej wodzie, a następnie podanie ich z ulubionymi dodatkami np. warzywami. Krewetki powinny być smażone na maśle, najlepiej maśle klarowanym, które jest bardziej odporne na działanie wysokiej temperatury i może być stosowane do dłuższego smażenia.

Doskonałym pomysłem na obiad są krewetki smażone np. krewetki z czosnkiem, papryczką chili i dodatkiem natki pietruszki, które możemy przygotować w zaledwie kilka minut. Wystarczy do nich dodać makaron lub pieczywo. Ponadto krewetki to również smaczny dodatek np. do pizzy i zapiekanek. Ich delikatny smak doskonale dopełnia sos pomidorowy oraz tarty parmezan. Polecamy też szybkie smażone pierożki z rybą i krewetkami.

Potrawy z krewetek zyskają orientalny smak, jeżeli dodamy do nich nieco trawy cytrynowej, sosu sojowego i sosu rybnego. Możemy również przygotować np. krewetki smażone w cieście naleśnikowym, aromatyczną paellę, czyli ryż z krewetkami i innymi owocami morza lub sycącą zupę krewetkową z mleczkiem kokosowym.

Przyprawy i zioła, które możemy dodawać do krewetek to np. sól, pieprz, natka pietruszki, bazylia, koperek, kolendra, oregano, pokrojone w plasterki lub zgniecione ząbki czosnku, słodka i ostra papryka, imbir, curry. Wyjątkowy smak krewetek podbija sok z cytryny.

Aby krewetki zyskały wyjątkowy aromat, można wcześniej przygotować do nich marynatę np. z białego wina, oliwy z oliwek, do której dodamy papryczkę chili, czosnek i zioła lub naturalnego jogurtu.

