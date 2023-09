Jak ugotować jajka, żeby nie pękały i dały się obrać? Te proste triki działają

Jajka na miękko i na twardo to dobra propozycja nie tylko na śniadanie, ale też na zdrową przekąskę w ciągu dnia. Można dodawać je do wielu dań, na przykład do sałatek, zup oraz sosów. Są nie tylko smaczne, ale też dostarczają cennych wartości odżywczych. Zdarza się jednak, że podczas gotowania skorupki jajka pękają, a zawartość jajka wypłynie do wody. Takie jajko nadaje się do wyrzucenia, a nawet jeśli uda się „uratować” jego część, to nie jest smaczne. Za główną przyczynę pękania skorupek eksperci wskazują wkładanie do wrzącej wody zimnych dopiero co wyciągniętych z lodówki jajek. Jak więc ugotować jajka, żeby nie pękały? Najlepiej wyciągnąć je z lodówki pół godziny przed gotowaniem. Jeśli jednak nie masz na to czasu, warto zastosować wypróbowane triki.

Jak ugotować jajka, żeby nie pękły?

Sposób na to, żeby skorupki jajek nie pękały podczas gotowania, jest prosty. Wystarczy przed włożeniem jajek do wody, wrzuć do niej plasterek cytryny. Następnie należy włożyć jajka do wody i ugotować. Jak tłumaczą eksperci, sok z cytryny, który jest kwasem, wzmacnia skorupki jajka i sprawia, że stają się wytrzymalsze i nie pękają. Jeśli nie mamy akurat cytryny, można zastąpić ją octem. Wystarczy dodać łyżkę octu do wody, w której gotujemy jajka, żeby osiągnąć ten sam efekt co przy dodaniu plasterka cytryny.

Inny sposób, żeby zabezpieczyć skorupki jajek przed pękaniem

Innym sposobem zapobiegającym pękaniu jajek podczas gotowania, jest nakłucie skorupki igłą lub pinezką. Nie jest to trudne, wystarczy przed włożeniem do wody jajka, na zaokrąglonym, węższym końcu, zrobić małą dziurkę. W tym miejscu w jajku znajduje się pęcherzyk powietrza, nakłucie zmniejszy więc ciśnienie wewnątrz jajka i zapobiegnie pękaniu skorupki.

Jak obrać jajko ze skorupki?

Jeśli uda nam się ugotować jajka i nie pękną, to czeka nas obranie ich ze skorupki. Problem dotyczy zwłaszcza bardzo świeżych jajek. Często zdarza się wtedy, że białko przystaje do skorupki i po obraniu duża jego część trafia do kosza. Okazuje się, że można temu zapobiec. Jednym ze sposobów jest, wspomniane powyżej, dodanie cytryny lub octu do wody, w której gotuje się jajka. Nie tylko zapobiega pęknięciu skorupki, ale też sprawia, że łatwo odchodzi ona od białka przy obieraniu. Kolejnym trikiem, który warto wypróbować, jest dodanie do wody soli lub sody oczyszczone podczas gotowania. Można też spróbować włożyć po ugotowaniu jajko do szklanki lub innego naczynia z zimną wodą i potrząsnąć nim przez kilka sekund. Eksperci kulinarni podpowiadają, żeby z obieraniem jajek nie zwlekać i obierać je jak najszybciej po ugotowaniu. Im dłużej będziemy czekać, tym trudniejsze będzie pozbycie się skorupki.

