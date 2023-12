Jaki jest sekret doskonałego ciasta na pierogi? Korzystam z rad teściowej i jestem zachwycona

Pierogi to klasyk polskiej kuchni. Można jeść je w wersji wytrawnej, na przykład pierogi ruskie, z mięsem lub szpinakiem, ale też „na słodko”, czyli z serem lub owocami. W okresie świątecznym królują jednak pierogi z kapustą i grzybami. Sekretem ich wspaniałego smaku jest oczywiście pyszny farsz, ale również doskonałe ciasto.

Jak zrobić idealne ciasto na pierogi? Porady

Żeby wasze ciasto na pierogi wyszło naprawdę smaczne, czyli miękkie i elastyczne, musicie pamiętać o kilku ważnych zasadach. Jedna z nich dotyczy odpowiedniego wyboru mąki – choć pierogi można wykonać właściwie z każdego rodzaju mąki, to najsmaczniejsze wyjdą, gdy postawicie na mąkę typu 500. Kolejna wskazówka dotyczy wody – musi być gorąca. Jest to kluczowe, jeśli chcecie uzyskać miękkie ciasto na pierogi.

Do ciasta na pierogi niektórzy dodają również jajka (część osób jednak w ogóle nie uwzględnia ich w przepisie). Jeśli decydujecie się na to – korzystajcie jedynie z żółtek. Jeśli dodacie także białka, to w efekcie ciasto może stać się twarde i niesmaczne.

Co zrobić, żeby pierogi nie rozklejały się podczas gotowania?

Jeśli z kolei borykacie się z problemem rozklejających się pierogów podczas gotowania – koniecznie skorzystajcie z prostego patentu, który skutecznie temu zapobiega. Sekret tkwi w dodaniu do ciasta 2-3 płaskich łyżek mąki ziemniaczanej. Jest to lepka odmiana mąki o dużej zawartości skrobi, co dobrze wpływa na sklejenie pierogów. Co więcej, dzięki temu ciasto będzie też elastyczne i łatwe w wyrabianiu.

Jeżeli z kolei wasze pierogi sklejają się podczas gotowania – dodajcie odrobinę oleju do ciasta, ale pamiętajcie też, że ważna jest odpowiednia ilość wody w garnku, w którym je gotujecie (nie może jej być za mało). Ciekawym patentem jest również delikatnie „uklepanie” pierogów po ich sklejeniu. To, że się rozlatują, może wynikać z nadmiaru powietrza, jakie się tam znalazło – ta metoda pozwoli się go łatwo pozbyć.

O czym jeszcze pamiętać przygotowując pierogi?

Pamiętajcie o tym, że rozwałkowane ciasto musi być cienkie, ale nie za cienkie. Nie możecie również wkładać zbyt dużo farszu do pierogów, ponieważ wtedy będą się rozklejać w czasie gotowania. Dodatkowo do ciasta warto dodać trochę masła lub innego tłuszczu (na przykład oleju) – wtedy będzie miało ono idealną konsystencję, ale nie będzie też wysychało, a jego smak stanie się jeszcze lepszy.

Podczas wałkowania ciasta na pierogi nie posypujcie stolnicy zbyt obficie mąką, ponieważ utrudni to zlepianie się ciasta podczas formowania pierogów, a w konsekwencji potrawa będzie się rozpadać w trakcie gotowania i z pierogów zacznie wypływać farsz. Sekretem obłędnie smacznego ciasta na pierogi jest również włożenie go do lodówki po zagnieceniu na co najmniej pół godziny.

