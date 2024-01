Jak błyskawicznie odświeżyć pieczywo? Zawsze korzystam z tego triku po świętach i sylwestrze

Chyba na próżno szukać osoby, która nie zachwycałaby się świeżym i chrupiącym chlebkiem lub bułeczkami. Niestety, pieczywo szybko traci te cechy i już po kilku dniach (czasami nawet wcześniej) staje się po prostu niesmaczne. Mamy jednak banalnie prosty sposób na to, by odświeżyć takie pieczywo. Będzie obłędnie pyszne w dosłownie kilka sekund.

Ekspresowy sposób na odświeżenie pieczywa w mikrofalówce

Pieczywo możecie odświeżyć między innymi przy użyciu mikrofalówki. Ten trik idealnie sprawdzi się dla zabieganych osób, które z uwagi na brak czasu chcą zrobić to w ciągu kilku chwil. Metoda ta polega na owinięciu pieczywa ręcznikiem papierowym nasączonym wodą. Następnie należy włożyć je do mikrofalówki ustawionej na najwyższą moc na 10-15 sekund.

Żeby efekt był jeszcze lepszy – możecie też posmarować wcześniej pieczywo cienką warstwą mleka (użyjcie do tego silikonowego pędzelka). Dobrym sposobem jest też włożenie do mikrofalówki razem z pieczywem małej miseczki z wodą, która sprawi, że chleb lub bułki będą wtedy jeszcze smaczniejsze.

Jak odświeżyć pieczywo? Prosty patent z piekarnikiem

Skutecznym, ale zarazem bardzo prostym sposobem na odświeżenie pieczywa jest również włożenie go na chwilę do piekarnika. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zwilżeniu czerstwego pieczywa wodą i owinięciu go folią aluminiową. Następnie pieczywo należy włożyć do piekarnika nagrzanego do 140-150 stopni Celsjusza i piec przez 10-15 minut (w przypadku chleba) lub 5 minut (w przypadku bułek).

Drugi sposób to umieszczenie naczynia z wodą na niższej półce piekarnika i wyłożenie pieczywa na górną półkę piekarnika, gdy ten będzie już rozgrzany do 140-150 stopni Celsjusza. Ten sposób jest jednak zdecydowanie bardziej czasochłonny, ponieważ pieczywo powinno piec się tak przez około 1-1,5 godziny. Po wyjęciu będzie jednak mięciutkie w środku i cudownie chrupiące na zewnątrz, a do tego jego wspaniały zapach będzie się unosił w całym domu.

Inne metody na odświeżanie pieczywa

Istnieją również inne sposoby na odświeżanie pieczywa. Są one znacznie mniej popularne niż użycie mikrofalówki lub piekarnika, jednak wcale nie oznacza to, że efekt będzie gorszy. Możecie pokusić się także o to, by odświeżyć pieczywo na parze – czerstwe pieczywo kładzie się na metalowym sitku (możecie wykorzystać do tego też bawełnianą ściereczkę), a następnie umieszcza się je nad gotującą się w garnku wodą i przykrywa pokrywką. Wystarczy dosłownie krótka chwila, by odzyskało swoją świeżość.

Żeby nadać świeżości pieczywu, można użyć też selera naciowego lub jabłka – ten sposób sprawdzi się przy odświeżaniu pojedynczych kromek. Kawałki warzyw należy włożyć razem z pieczywem do opakowania i szczelnie je zamknąć, a następnie umieścić w lodówce (najlepsze rezultaty uzyskacie, gdy pieczywo będzie tam leżeć przez całą noc). Koniecznie sprawdźcie też, co zrobić z czerstwym chlebem. Niektóre pomysły są naprawdę świetne i warto wdrożyć je jako kulinarne eksperymenty w swojej kuchni. Możecie również zapoznać się z 5 mitami na temat pieczywa.

