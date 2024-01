Sporo osób je wyrzuca. Tymczasem to wzmacniacz odporności. Zobacz, jak wykorzystać pestki z cytryny

Większość osób traktuje pestki z cytryn niczym odpad. Nie zdaje sobie sprawy z faktu, że te niepozorne ziarenka kryją w sobie wiele cennych właściwości. Są bogatym źródłem nie tylko witaminy C, ale również flawonoidów. To związki roślinne o prozdrowotnym działaniu. Opóźniają procesy starzenia się organizmu. Unieszkodliwiają wolne rodniki odpowiedzialne za wywoływanie stanów zapalnych. Wspomagają też pracę układu immunologicznego i wzmacniają odporność. Tym samym ułatwiają walkę z infekcjami. Jednocześnie zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób, między innymi miażdżycy i schorzeń o podłożu nowotworowym. Sprawdź, co zrobić, by w pełni wykorzystać moc tkwiącą w pestkach z cytryny.

Do czego dodać pestki z cytryn?

Weź trzy lub cztery pestki z cytryny i rozgnieć je. Są dość twarde, więc najlepiej użyj do tego celu młotka. Uważaj, by przy okazji nie zrobić sobie krzywdy. Następnie w osobnym garnku zagotuj mleko. Gdy zacznie wrzeć, dodaj do niego zmiażdżone pestki i gotuj całość przez około 2-3 minuty. Potem zdejmij garnek z palnika i poczekaj, aż mikstura lekko przestygnie, a następnie wypij. Możesz dosłodzić ją odrobiną miodu. Napój doda ci energii, a jednocześnie dostarczy cennych mikroelementów. Pamiętaj tylko, by nie przesadzać z ilością pestek. Spożywane w nadmiarze mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i zaszkodzić. Nie jedz więcej niż 3-4 pestki w ciągu dnia.

Kto nie powinien jeść pestek z cytryny?

Nie należy włączać pestek z cytryny do diety dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży i matek karmiących piersią, a także pacjentów w trakcie farmakoterapii i chorych zmagających się z przewlekłymi schorzeniami układu pokarmowego lub sercowo-naczyniowego. Cytrusowych nasion nie powinny również spożywać osoby z alergią na cytryny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, zanim wzbogacisz swój jadłospis o ten składnik. Pamiętaj o jeszcze jednej istotnej kwestii – skórka z cytryn też nie zawsze nadaje się do jedzenia. Dotyczy to zwłaszcza owoców pokrytych imazalilem. Chodzi o preparat grzybobójczy, który może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworu. Bardzo trudno usunąć go z powierzchni skórki.

