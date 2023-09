Jak przechowywać ziemniaki, aby się nie psuły? Wykorzystaj ten owoc

Dlaczego ziemniaki tak szybko się psują? Być może powodem jest to, że kupiliśmy warzywa kiepskiej jakości, od niesprawdzonego dostawcy. Ale przyczyną gnicia ziemniaków może być również niewłaściwy sposób ich przechowywania.

Jak przechowywać ziemniaki, aby się nie psuły?

Najważniejsza zasada mówi, aby ziemniaki były przechowywane w ciemnym i suchym miejscu. Najlepsza temperatura, w której te warzywa zachowają świeżość nawet przez pół roku, wynosi od 5 do 7 stopni Celsjusza. W nieco wyższej temperaturze, na poziomie 10 stopni Celsjusza, ziemniaki przetrwają od dwóch do trzech miesięcy. W związku z tym odradza się trzymanie zapasu ziemniaków w kuchennej szafce albo pod zlewem, ze względu na to, że w takich miejscach temperatura jest dużo wyższa (w związku z tym ziemniaki szybciej puszczą kiełki i pojawi się na nich pleśń). W takich warunkach warzywa mogą przetrwać przez kilka dni, pod warunkiem, że będą miały dostęp do powietrza. Najlepszym magazynem na ziemniaki jest zaciemniony kącik w piwnicy lub spiżarni – ważne, aby nie docierało do nich słońce. Powinny leżeć w skrzynkach lub koszach, a nie w workach (ziemniaki potrzebują przestrzeni).

Czy można przechowywać ziemniaki na balkonie lub w lodówce?

Ze względu na to, że ziemniaki nie lubią ani zbyt wysokiej, ani zbyt niskiej temperatury, nie najlepszym pomysłem jest przechowywanie ich w lodówce czy na balkonie. W pierwszym przypadku może dojść do reakcji chemicznej – zawarta w nich skrobia pod wpływem niskiej temperatury może zamienić się w cukier. A potem, gdy poddamy je obróbce termicznej (np. ugotujemy lub upieczemy), może powstać akrylamid, szkodliwy związek chemiczny sprzyjający rozwojowi choroby nowotworowej.

Przechowywanie ziemniaków na balkonie również nie sprzyja przedłużeniu ich świeżości –mogą zepsuć się zarówno przy niskiej temperaturze, jak i wtedy, gdy zacznie świecić na nie słońce.

Co dodać do ziemniaków, aby się nie zepsuły?

Ziemniaki nie lubią samotności. Jeśli w ich towarzystwie znajdzie się jabłko, dłużej zachowają świeżość. Przechowywanie ziemniaków w sąsiedztwie właśnie tego owocu, nawet dwukrotnie może przedłużyć ich żywotność. Ale uwaga – trzeba zwrócić uwagę, aby jabłko nie było zepsute. To samo dotyczy ziemniaków – trzeba je przeglądać i sprawdzać ich jakość. Warzywa powinny być suche, temperatura niska, a pomieszczenie wentylowane. W przeciwnym razie możemy wywołać reakcję odwrotną – ziemniaki zaczną się szybciej psuć, gnić i wydzielać specyficzny zapach – pod wpływem uwalniającego się z jabłek etylenu. To hormon, który stymuluje dojrzewanie owoców i warzyw.

Właściwości prozdrowotne ziemniaków

Ziemniaki są źródłem ważnych składników mineralnych – m.in. potasu, który wzmacnia funkcjonowanie układu nerwowego, pracę serca i mięśni. W ziemniakach jest dużo magnezu poprawiającego stan kości i zębów oraz równowagę elektrolitową. Dzięki jedzeniu ziemniaków możemy uniknąć niedoboru fosforu w organizmie – jego brak objawia się spadkiem odporności. Poza tym ziemniaki zawierają witaminę C, ważną dla funkcjonowania układu immunologicznego oraz witaminę K i beta-karoten, odpowiadające za dobry stan skóry, włosów i paznokci. Często pojawia się pytanie, czy można jeść ziemniaki na diecie redukcyjnej. Tak, ale – jak we wszystkim – trzeba zachować umiar i nie dodawać do nich kalorycznych sosów czy zasmażek.

