Kiedy dodawać liść laurowy do potraw? Kiedyś popełniałam powszechny błąd i psułam całe danie

Liście laurowe są świetną przyprawą do różnego rodzaju potraw – nadają im wspaniałego aromatu i charakteru. Doskonale komponują się z mięsami oraz rybami, ale są też nieodłącznym elementem zup i wielu innych dań, na przykład sosów czy gulaszy. Jest to standardowa przyprawa używana w kuchni polskiej – chyba mało osób wyobraża sobie zrobienie bez niej na przykład bigosu. Okazuje się jednak, że nie wystarczy wrzucić kilku listków do garnka – bardzo ważne jest, by zrobić to w odpowiednim momencie.

Kiedy dodawać liść laurowy do potraw?

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest moment dodania liści laurowych do potrawy. Nie można tego zrobić w dowolnym momencie – wtedy istnieje ryzyko, że wasze danie nie wyjdzie tak smaczne i aromatyczne, jak powinno. Choć niemal każdy z nas używa liści laurowych do wzbogacenia smaku swoich potraw, to niewiele osób wie, kiedy należy je dodać. Większość osób robi to już na początku gotowania, jednak jest to błędem. Przyprawa może wtedy nie tylko stracić swoje zdrowotne właściwości, ale też nadać całości lekko gorzkiego posmaku. Liście laurowe powinno się wrzucać dopiero pod koniec gotowania. Najlepiej zrobić to około 10-15 minut przed zdjęciem garnka z palnika. Zioło, które jest poddawane obróbce cieplnej przez tak krótki czas, zachowa to, co w nim najcenniejsze.

O czym pamiętać dodając liść laurowy do dań?

Pamiętajcie jednak, że choć te małe listki są źródłem cudownego smaku i aromatu, to korzystając z ich dobrodziejstwa podczas gotowania, musicie przestrzegać jednej, bardzo ważnej zasady. Chodzi o to, by usuwać je z potrawy zaraz po ugotowaniu. Listki te są bardzo sztywne i nie miękną nawet pod wpływem gorąca. W konsekwencji, jeśli przypadkiem połkniemy kawałek takiego listka – jego ostre krawędzie mogą bardzo pokaleczyć nasze gardło. Może dojść też do zadławienia tą przyprawą. Lepiej więc nie ryzykować i zaraz po skończonym gotowaniu, jeszcze przed wyłożeniem potrawy na talerze, po prostu usunąć liście laurowe.

Zdarza się, że niektóre osoby przed dodaniem liści laurowych do potrawy miażdżą je lub kruszą. To również nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ stają się one wtedy mniej widoczne w daniu, a w konsekwencji trudniej nam jest je z niego wybrać.

Jak najlepiej dodawać przyprawy do dań?

Dobrym pomysłem podczas dodawania liści laurowych (ale też innych przypraw do dań) jest użycie specjalnej sakiewki z cienkiego materiału. Możecie zrobić ją samodzielnie, wykorzystując gazę. Gdy ułożycie już na niej przyprawy – należy szczelnie ją związać i wrzucić do garnka. Po ugotowaniu taki woreczek wystarczy wyjąć. Będziecie mieć wtedy pewność, że listki laurowe nie zostały w daniu. Ta metoda świetnie sprawdzi się też przy takich dodatkach jak ziele angielskie, którego wybieranie z potrawy podczas jej jedzenia bywa dość kłopotliwe.

Czytaj też:

Te produkty działają jak „pogromcy tłuszczu”. To 3 obowiązkowe elementy podczas mojego odchudzaniaCzytaj też:

Te małe kuleczki to źródło piperyny. Wykorzystaj je podczas odchudzania