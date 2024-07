Czy warto pić przegotowaną ciepłą wodę na czczo? Dietetyczka zna odpowiedź na to pytanie

O tym, że picie wody jest ważne, wiemy doskonale. Odpowiednie nawodnienie niewątpliwie wpływa na nasze samopoczucie i pomaga zachować zdrowie. Jaką wodę jednak wybrać z rana? Część z nas słyszała o korzyściach płynących z picia na czczo szklanki przegotowanej wody. Czy rzeczywiście warto się na to skusić? Dr Hanna Stolińska wyjaśniła zagadnienie.

Czy warto pić przegotowaną wodę na czczo?

Picie ciepłej wody to praktyka wywodząca się z ajuwerdy. Tradycja medycyna indyjska zakłada, że ciepła woda wzmacnia ogień trawienny (tzw. agni). Jest on odpowiedzialny za trawienie pokarmu oraz – w wymiarze duchowym – świata i informacji. W świetle tej informacji zwyczaj sięgania po przegotowaną wodę o poranku wydaje się korzystny. Co na to medycyna zachodu?

Dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska w jednym z wywiadów wyjaśniła, że rzeczywiście picie ciepłej wody na czczo ma liczne zalety. Wymieniła między innymi pobudzenie układu trawiennego i lepsze wchłanianie składników odżywczych oraz zapobieganie zaparciom. Korzyści te wynikają ze zwiększonego przepływu krwi przez organy.

Jednocześnie ekspertka wspomniała, że dobrym pomysłem jest picie ciepłej wody przed każdym posiłkiem. Daje ona bowiem większe poczucie sytości. Wzrośnie tym samym szansa, że unikniemy podjadania i przyjmowania nadmiernej liczby kalorii.

Jak ciepłą wodę można wypić?

Przegotowana woda jest dla nas korzystna tylko pod jednym warunkiem – nie może być zbyt gorąca. Temperatura płynu powinna mieścić się w przedziale 52-57 stopni Celsjusza. Jak ją osiągnąć? Najprościej poprzez doprowadzenie płynu do wrzenia i przestudzenie.

Dr Stolińska zaznacza też, że można rozcieńczać płyn wodą chłodniejszą. To zdaje się sugerować, że istotniejsza jest sama temperatura napoju, nie zaś proces gotowania. Skoro tak to, czemu nie uprzyjemnić sobie picia wody o poranku?

Co poprawi smak przegotowanej wody?

Dla tych z nas, którzy smaku wody nie lubią, dobra informacja jest taka, że jej wzbogacenie nie będzie złym pomysłem. Dietetyczka poleca rozpuszczanie elektrolitów lub multiwitamin, dodawanie cytryny, imbiru lub nawet laski cynamonu. Wymienione dodatki znacznie zwiększą przyjemność picia płynu.

