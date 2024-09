Co się stanie, gdy zrezygnujemy z jedzenia cukru? Ja schudłam, ale to dopiero początek zalet

Cukier w naszej diecie to znacznie więcej niż tylko biały, krystaliczny słodzik, który dodajemy do herbaty. Owszem, ten jest najbardziej oczywisty, ale cukry występują przecież również w wielu produktach spożywczych. Choć są one niezbędne dla naszego organizmu, to ich nadmiar może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Jeśli je ograniczymy – nasz organizm zdecydowanie nam za to podziękuje.

Co się stanie, gdy zrezygnujemy z cukru?

Cukier obecny w naszej diecie może prowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Dzienna norma cukru nie powinna przekraczać 10 procent energii dostarczanej do naszego organizmu. Pamiętajcie jednak, że cukier to nie tylko drobinki z cukiernicy, ale pojawia się on też w słodyczach, słodzonych napojach czy jogurtach. Występują także w innych produktach spożywczych (ze względu na konserwację, smak lub inne właściwości). Pojawia się nawet w ketchupie.

Nie da się całkowicie zrezygnować z cukru, ale można ograniczyć jego spożywanie. Co zyskamy dzięki temu? Jednym z pozytywnych skutków dla naszego organizmu jest utrata masy ciała – jeśli zredukujecie ilość cukru, spadnie również spożycie kalorii, a w konsekwencji doprowadzi do utraty wagi. Zredukowanie cukru w diecie zmniejszy również ryzyko chorób metabolicznych. Nadmierne spożycie cukru może prowadzić do miażdżycy, chorób serca, stłuszczenia wątroby czy cukrzycy typu 2. Dodatkowo po zmniejszeniu ilości cukru w diecie następuje spowolnienie procesów starzenia się skóry (jego nadmiar prowadzi do produkcji związków, które go przyspieszają), ale to nie wszystko. Jeśli ograniczymy ilość spożywanego cukru – poprawią się nasze funkcje poznawcze, ale też zmniejszy ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Zapobiegniecie też otyłości czy przewlekłym stanom zapalnym. Zmniejszenie ilości spożywanego cukru wpływa również na stabilizację nastroju i zwiększenie poziomu energii.

Jak ograniczyć spożycie cukru? Praktyczne porady

Zredukowanie ilości cukru w diecie może być wyzwaniem. Korzystanie ze sprawdzonych wskazówek pomoże sobie z tym poradzić. Jak pozbyć się cukru z diety? Przede wszystkim należy czytać etykiety i zwracać uwagę na zawartość cukru w produktach, szczególnie tych przetworzonych. Postarajcie się porównywać ze sobą produkty i wybierać te, które mają mniej cukru. Unikajcie też napojów słodzonych (soków owocowych, słodzonych kaw, napojów gazowanych).

Kolejna ważna rzecz to stosowanie zamienników cukru, takich jak stewia, erytrytol, ksylitol. W zmniejszeniu ochoty na słodycze pomocne może okazać się też spożywanie naturalnie słodkich posiłków, na przykład owoców, owsianki z cynamonem i miodem, owocowych koktajli. Nagłe całkowite wykluczenie cukru może być trudne, dlatego warto wprowadzać zmiany stopniowo. Sprawdźcie również, jak jeszcze zwalczyć ochotę na słodycze.

