To dla mnie najlepsze śniadanie, gdy jestem przejedzona po świętach. Jest szybkie i lekkie

Po świątecznym przejedzeniu warto dać organizmowi chwilę wytchnienia i sięgnąć po lekkie śniadanie. Zamiast ciężkich, tłustych potraw, lepiej postawić na coś lekkostrawnego, na przykład owsiankę z owocami lub jogurt naturalny z orzechami. Moim ulubionym śniadaniem wtedy jest jednak smoothie owocowe. Taki posiłek nie obciąży układu trawiennego, a jednocześnie dostarczy organizmowi potrzebnych witamin i błonnika. Lekkie śniadanie pozwoli także na stopniowy powrót do normalnego rytmu żywieniowego, poprawi samopoczucie i doda energii na resztę dnia. To prosty sposób, by zadbać o zdrowie i odpowiednie trawienie po świątecznych ucztach.

Koktajle jako lekkie śniadanie dla przejedzonych

Koktajle to doskonały pomysł na lekkostrawne śniadanie, które jednocześnie dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych. Przygotowane na bazie owoców, warzyw, jogurtu naturalnego lub mleka roślinnego, są lekkie, a zarazem sycące. Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego wspierają pracę układu trawiennego i poprawiają metabolizm. Są szybkie w przygotowaniu, idealne dla osób zabieganych, a ich płynna konsystencja ułatwia trawienie, przez co są świetnym wyborem po okresach większego obciążenia układu pokarmowego, między innymi właśnie po świętach. Koktajle można dowolnie modyfikować, dodając na przykład nasiona chia, płatki owsiane czy orzechy – w ten sposób ich wartość odżywcza jeszcze bardziej wzrośnie.

Jak zrobić lekki koktajl z płatkami owsianymi? Przepis

Śniadaniem, po które sięgam naprawdę często po świątecznym przejedzeniu, jest koktajl bananowy. Dobrym pomysłem jest także dodanie do klasycznej wersji płatków owsianych – są one lekkostrawne, a jednocześnie sycące, dzięki czemu pomagają unormować apetyt po okresie większego obciążenia układu pokarmowego. Żeby taki koktajl smakował jeszcze lepiej, dodajcie do niego odrobinę miodu.

Przepis: Koktajl bananowy Ten koktajl idealnie sprawdzi się jako lekkie śniadanie po świątecznym przejedzeniu Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 760 Składniki 200 g dojrzałych bananów

180 g mleka

120 g jogurtu naturalnego

60 g płatków owsianych

20 g miodu Sposób przygotowania Przygotowanie bananówObierzcie banany, a następnie pokrójcie je na mniejsze kawałeczki. Zblendowanie składnikówZblendujcie banany, mleko, jogurt naturalny i płatki owsiane, a na koniec dodajcie odrobinę miodu.

Aby taki koktajl był naprawdę pyszny, warto zadbać o odpowiednie składniki. Po pierwsze, używajcie dojrzałych owoców, ponieważ są one naturalnie słodsze. Dodanie odrobiny soku z cytryny lub limonki może z kolei nieco ożywić smak i dodać orzeźwiającej nuty. Warto również sięgnąć po przyprawy, takie jak cynamon, imbir czy wanilia. Jeśli smoothie wydaje się zbyt gęste, zamiast wody lepiej użyć mleka roślinnego, jogurtu naturalnego lub soku owocowego, co wzbogaci jego konsystencję i smak.

