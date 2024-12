Ta przyprawa to kulinarny hit! Babcia dodaje ją do herbaty, by wspomóc trawienie. Zrób to samo i poczuj różnicę

Podczas świąt Bożego Narodzenia cieszymy się smakiem wielu pysznych potraw, które są nieodłącznym elementem wspólnego świętowania. Pierogi, barszcz z uszkami, smażony karp czy sernik to tylko niektóre z kulinarnych rarytasów, które pojawiają się na świątecznym stole. Jednak obfite i ciężkostrawne posiłki mogą być sporym obciążeniem dla naszego układu trawiennego, wywołując uczucie przejedzenia czy dyskomfortu. W takich sytuacjach warto sięgnąć po naturalne sposoby. Dobrze sprawdzą się herbatki ziołowe, ale nie tylko.

Imbir – przyprawa, która świetnie działa na trawienie

Imbir to przyprawa o niezwykłych właściwościach, która od wieków jest ceniona za swoje działanie wspierające trawienie. Jego naturalne związki (między innymi ginergol) pobudzają wydzielanie soków trawiennych, przyspieszając metabolizm. Do tego przyprawa ta łagodzi także wzdęcia, a więc idealnie sprawdzi się po świątecznym przejedzeniu. Dodatkowo imbir pozytywnie wpływa na proces odchudzania.

Świeży korzeń imbiru doskonale sprawdza się jako dodatek do herbaty – nie tylko wzbogaca smak, ale również rozgrzewa organizm. Starty imbir można dodawać do zup, sosów czy marynat, co nada potrawom wyrazisty, lekko pikantny charakter. Możecie dodać go w minimalnej ilości również do napojów, na przykład koktajli czy soków.

Jakie jeszcze właściwości ma imbir?

Imbir ma jeszcze więcej właściwości zdrowotnych. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, co sprawia, że jest pomocny w łagodzeniu objawów przeziębienia, bólu gardła czy migreny. Łagodzi również nudności, dlatego często poleca się go kobietom w ciąży oraz osobom cierpiącym na chorobę lokomocyjną. Imbir ma także działanie rozgrzewające, co jest szczególnie cenne w chłodniejszych miesiącach. Dodatkowo wykazuje on właściwości antyoksydacyjne, wspierając ochronę organizmu przed wolnymi rodnikami i w konsekwencji wspomagając układ odpornościowy.

