Niezawodny sposób mojej babci na przejedzenie pączkami. Ból brzucha minie raz-dwa

Tłusty czwartek to prawdziwe „słodkie szaleństwo”. Tego dnia wszyscy zajadają się pączkami, faworkami i innymi słodkościami, często bez umiaru. Kolejki do cukierni ciągną się w nieskończoność. Tego dnia według tradycji każdy powinien zjeść choć jednego pączka, ponieważ ma to zapewnić szczęście. Niektórzy traktują to jednak też jako okazję do pobicia własnych rekordów w jedzeniu pączków, choć czasem kończy się to przejedzeniem.

Ten napar pomoże na przejedzenie

Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów na przejedzenie się pączkami. Jednym z nich jest napar z mięty. Dzięki swoim właściwościom rozkurczowym i wspomagającym trawienie szybko przynosi ulgę po zbyt obfitym posiłku. Mięta łagodzi wzdęcia, eliminuje uczucie ciężkości i pomaga organizmowi sprawniej poradzić sobie z nadmiarem jedzenia. Wystarczy filiżanka ciepłego naparu, by poczuć się lżej i wrócić do formy po tłustoczwartkowym szaleństwie. Żeby taki napar był jeszcze smaczniejszy, możecie do niego dodać odrobinę cytryny, miodu lub plasterek imbiru.

Inne sposoby na uczucie ciężkości po pączkach

Istnieje jeszcze kilka innych skutecznych sposobów na złagodzenie dyskomfortu po zjedzeniu zbyt wielu pączków. Oprócz naparu z mięty warto sięgnąć po herbatę z rumianku, która wspomaga trawienie i łagodzi wzdęcia. Świetnie sprawdzi się także gorzka herbata, która pobudza trawienie i pomaga pozbyć się uczucia ciężkości. Równie skuteczne jest picie wody z octem jabłkowym i miodem – ocet wspomaga pracę żołądka, a miód nadaje całości delikatnej słodyczy. Dobrym rozwiązaniem jest także napar z imbiru, który działa rozkurczowo, zmniejsza wzdęcia i przyspiesza metabolizm. Kilka łyków tych naturalnych napojów i poczujesz się znacznie lżej.

Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że doskonałym rozwiązaniem po przejedzeniu pączkami jest spacer na świeżym powietrzu, który pobudzi metabolizm i pomoże organizmowi szybciej uporać się z nadmiarem jedzenia.

Czytaj też:

Nie dodaję już mleka ani maślanki do naleśników. Inny płyn sprawdza się sto razy lepiejCzytaj też:

Ten koktajl to „zastrzyk energii” o poranku. Poleciła mi go zamiast kawy koleżanka z pracy