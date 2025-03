Ten błąd przy robieniu naleśników popełnia wielu Polaków. Sprawdź, czego się wystrzegać

Naleśniki to popularne i niezwykle uniwersalne danie. Doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami, na przykład dżemem, konfiturą, twarogiem, świeżymi owocami, mascarpone czy kremem czekoladowym. Można je również przygotować w wersji wytrawnej – z mięsem, pieczarkami lub warzywami. Kluczem do przyrządzenia pysznego dania jest zrobienie odpowiedniego ciasta. Powinno być chrupiące, a zarazem elastyczne. Wbrew pozorom ten efekt czasem bardzo trudno osiągnąć. Wszystko przez pewien popularny błąd.

Błąd podczas robienia naleśników

Wiele osób podczas robienia naleśników pomija jedną bardzo ważną czynność – nie pozwala, by surowe ciasto „odpoczęło” przed smażeniem. Należy odstawić je w chłodne miejsce na co najmniej pół godziny, zanim trafi na patelnię. Dzięki temu prostemu zabiegowi gluten obecny w mące, będącej jednym z podstawowych składników ciasta naleśnikowego, ma czas się „rozwinąć”. W rezultacie przysmaki zyskują na sprężystości. Stają się elastyczne i znacznie smaczniejsze. Nie rozrywają się też podczas smażenia.

O czym pamiętać, robiąc naleśniki?

Na sukces w przygotowywaniu naleśników składa się wiele rozmaitych czynników. Duże znaczenie ma nie tylko jakość samego ciasta, ale również sprzętu, którego używamy do smażenia przysmaków. Najlepiej wykorzystać do tego celu dedykowaną patelnię z nieprzywierającą powłoką. Dzięki temu placki nie zaczną „przyklejać” się do powierzchni i znacznie łatwiej będzie je można przewrócić na drugą stronę, a po skończonym smażeniu wyczyścić patelnię.

Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii – pamiętaj, że patelnia musi być dobrze rozgrzana, zanim zaczniesz smażyć naleśniki. W przeciwnym razie twój pierwszy placek wyląduje w koszu. Jeśli dodasz do ciasta olej, nie będzie konieczności natłuszczania patelni. Gotowe przysmaki przykryj bawełnianą ściereczką. Dzięki temu się nie wysuszą.

