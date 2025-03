Większość Polaków gotuje makaron źle. Ekspert zdradza, jak to robić, by nie tuczył

Jak dobrze ugotować makaron? Znany dietetyk dr Michał Wrzosek postanowił zapytać o to, rodowitego Włocha – Matteo Brunettiego, który zyskał popularność, dzięki udziałowi w polskiej edycji programu „MasterChef”. Słynny kucharz chętnie podzielił się swoim patentem na przyrządzenie idealnego spaghetti, penne czy rigatoni. Jego rada okazuje się bardzo prosta, ale wielu Polaków zapomina o niej podczas robienia posiłku.

Jak ugotować makaron al dente?

Matteo Brunetti radzi, by gotować makaron al dente. To określenie pochodzi z języka włoskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „na ząb”. Chodzi o to, by kluski pozostały lekko surowe i stawiały delikatny opór przy gryzieniu. Jak osiągnąć ten efekt?

Najprostszą radę, którą mogą dać, to jest zobaczyć czas na opakowaniu [...] i odjąć jedną minutę. Jest dziesięć minut, gotujemy dziewięć. Czasem nawet osiem, w zależności od firmy [...] Gdy zostaną trzy minuty do końca [gotowania – przyp. red.], to warto wziąć trochę makaronu i spróbować. Jeżeli jest za twardy, to jeszcze [można go – przyp. red.] pogotować jedną minutę, może dwie – wyjaśnia Włoch.

Kucharz wskazuje przy tym na jeszcze jeden aspekt dotyczący makaronu al dente. Spaghetti ugotowane „na ząb” w środku ma maleńką białą kropeczkę, a penne lub rigatoni – malutki biały paseczek. Te znaki szczególne można zauważyć po ugryzieniu klusek. Ich obecność świadczy o tym, że makaron został ugotowany al dente.

Makaron al dente wspomaga odchudzanie

Makaron al dente dostarcza większej liczby kalorii niż ten ugotowany w standardowy sposób, ale – jak zauważa dr Michał Wrzosek – ma niższy indeks glikemiczny (IG). Dzięki temu nie powoduje nagłego wzrostu poziomu cukru we krwi i gwałtownego wyrzutu insuliny. W rezultacie zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku i zapobiega napadom głodu. A to właśnie one są jednym z najważniejszych czynników utrudniających utratę wagi. Innymi słowy, makaron al dente zmniejsza ryzyko podjadania i ułatwia kontrolowanie wagi. Dzięki temu wspomaga odchudzanie.

