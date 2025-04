Większość Polaków źle przygotowuje rybę. Ekspertka grzmi: przez te błędy ryba traci to, co najzdrowsze

Ryby stanowią ważny element dobrze zbilansowanej diety. Dostarczają bowiem wielu związków istotnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Łatwo można jednak pozbawić je tych cennych właściwości, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wszystko przez kilka popularnych błędów popełnianych na co dzień w kuchni. Przestrzega przed nimi w jednym z najnowszych materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych dietetyk dr Hanna Stolińska.

Najczęstsze błędy przy robieniu ryby

Jednym z błędów wymienionych przez specjalistkę jest smażenie ryby na oleju słonecznikowym lub kukurydzianym. Przez to przysmak staje się niezdrowy. Połączenie kwasów omega-3, w które obfituje ryba, z kwasami omega-6 zawartymi we wskazanych tłuszczach może bowiem zaburzać równowagę między tymi związkami obecnymi w organizmie. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych – nasila stany zapalne i sprzyja rozwojowi chorób układu sercowo-naczyniowego.

Inny błąd, przed którym przestrzega dr Hanna Stolińska, dotyczy używania niewłaściwych naczyń podczas przyrządzania ryby. Chodzi o metalowe garnki bez powłoki i teflonowe patelnie. Pierwsze mogą wchodzić w reakcje z kwasami omega-3, a drugie – uwalniać szkodliwe dla zdrowia związki. Najlepszym wyborem są, zdaniem ekspertki, między innymi parowar (stalowy lub bambusowy) albo naczynia żaroodporne wykonane ze szkła bądź ceramiki.

O czym jeszcze pamiętać, jedząc rybę?

Kupując rybę, wybieraj okazy sprzedawane w całości. To pod skórą i w okolicach ości – jak zauważa dr Hanna Stolińska – znajduje się najwięcej kwasów omega-3. Warto łączyć ten przysmak z takimi przyprawami jak na przykład: kurkuma, oregano, rozmaryn czy tymianek. Wykazują działanie przeciwzapalne i ułatwiają przyswajanie związków omega-3. Pamiętaj, że do smażenia ryby najlepiej nadaje się olej rzepakowy lub oliwa z oliwek. Podczas tego procesu ryba traci jednak najwięcej wartości odżywczych. Zdecydowanie korzystniejszym sposobem obróbki termicznej jest – z dietetycznego punktu widzenia – pieczenie bądź gotowanie.

