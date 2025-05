Dodaj to do zupy ogórkowej, a nikt się jej nie oprze. To patent mojej teściowej

Zupy to doskonały wybór na sycący posiłek – są nie tylko smaczne, ale też zdrowe i szybkie w przyrządzeniu. Wystarczy kilka składników, by w krótkim czasie stworzyć naprawdę pyszne i pełne wartości odżywczych danie. Takie zupy mogą być warzywne lub z dodatkiem mięsa. Niektórzy lubują się też w przygotowywaniu zup kremów. Istnieje kilka „klasyków”, którym naprawdę trudno się oprzeć. Jednym z nich jest zupa ogórkowa.

Nietypowy dodatek do zupy ogórkowej

Zawsze zupę ogórkową przygotowywałam według tradycyjnego przepisu. Moja teściowa namówiła mnie jednak, żebym spróbowała dodać do tej potrawy jeden nietypowy dodatek, którym jest miód. Zupa smakowała naprawdę genialnie. Ten słodki akcent delikatnie przełamuje kwasowość kiszonych ogórków, nadając zupie łagodniejszy i bardziej zbalansowany smak. Miód nie dominuje jednak potrawy, lecz subtelnie podkreśla jej aromat, tworząc w konsekwencji nieoczywiste, ale cudownie harmonijne połączenie. To świetny sposób, by nadać tradycyjnej zupie ogórkowej nowy, intrygujący charakter. Z pewnością zasmakuje ona każdemu.

Przepis: Zupa ogórkowa z miodem Zupa przygotowana z tego przepisu smakuje o niebo lepiej niż klasyczna Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 218 w każdej porcji Składniki 4 średnie ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka

1/4 selera

1 cebula

4-5 ogórków kiszonych

1,5 litra bulionu (warzywnego lub drobiowego)

2 łyżki masła

2 łyżki śmietany 18%

1 łyżka miodu

1 liść laurowy

2-3 ziarna ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie warzywObierz warzywa, a następnie pokrój – ziemniaki w kostkę, marchew, pietruszkę i selera zetrzyj na tarce o dużych oczkach, cebulę drobno posiekaj. Podsmażanie cebuliW garnku rozpuść masło, wrzuć cebulę i lekko ją zeszklij. Dodaj starte warzywa (oprócz ziemniaków) i podsmaż przez kilka minut, mieszając. Gotowanie zupy ogórkowejWlej bulion, dodaj ziemniaki, liść laurowy i ziele angielskie. Gotuj wszystko razem przez około 15 minut, aż ziemniaki będą miękkie. W międzyczasie zetrzyj ogórki kiszone na tarce i dodaj je do zupy. Gotuj kolejne 10 minut. Dodaj łyżkę miodu i dokładnie wymieszaj. Na koniec dopraw zupę solą, pieprzem i koperkiem. Dodaj śmietanę – wcześniej zahartuj ją kilkoma łyżkami gorącej zupy, by się nie zwarzyła.

Jak jeszcze można urozmaicić zupę ogórkową?

Zupę ogórkową można w prosty sposób ciekawie urozmaicić, dodając do niej kilka nietypowych składników, które wzbogacą jej smak. Świetnie sprawdzi się na przykład odrobina śmietanki lub serka topionego, które nadadzą zupie kremowej konsystencji. Można też dorzucić podsmażony boczek albo kiełbasę, by dodać głębi i aromatu. Ciekawym pomysłem jest też dodatek świeżego koperku. Zupę warto wzbogacić także zielem angielskim. Jeśli ktoś lubi odważniejsze smaki, może spróbować szczypty papryki wędzonej albo ostrej, by dodać zupie nieco charakteru. Koniecznie sprawdź też, jaki jest najgorszy błąd podczas gotowania zupy ogórkowej.

