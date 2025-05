Większość osób tak gotuje ryż i kaszę. To bardzo szkodzi zdrowiu. Też popełniasz ten błąd?

Kasze i różne rodzaje ryżu można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. To nie tylko świetne dodatki do obiadu, ale też doskonałe składniki wielu różnych potraw, na przykład zapiekanek, gołąbków, a nawet deserów. Ich przyrządzenie wydaje się banalnie proste. Jednak wiele osób popełnia przy tym bardzo poważny błąd, choć niejednokrotnie nie zdaje sobie z tego sprawy. W rezultacie sobie szkodzi. Sprawdź, czego lepiej nie robić i nie ryzykuj więcej zdrowiem.

Nie gotuj tak ryżu ani kaszy!

Eksperci nie zalecają gotowania ryżu w plastikowych woreczkach, ze względu na znajdujący się w nim Bisfenol A (BPA). To związek chemiczny zaliczany do grupy fenoli. Wykorzystuje się go powszechnie w przemyśle do produkcji tworzyw sztucznych, które później stają się głównym budulcem opakowań do żywności i kosmetyków. Niestety – jak wskazuje dietetyk kliniczny Karolina Rybarska – może on pod wpływem wysokiej temperatury przenikać do gotowanej kaszy czy ryżu, a wraz z nimi do organizmu człowieka.

Związek ten jest bardzo niekorzystny dla naszego zdrowia. Może prowadzić do zaburzeń gospodarki hormonalnej np. problemów z tarczycą lub obniżenia poziomu testosteronu u mężczyzn. Jest też uważany za jeden z czynników prowadzących do otyłości, gdyż wpływa na nasz metabolizm. Podejrzewa się również, że związek ten może przyczyniać się do rozwoju raka piersi i raka prostaty. Bisfenolu A powinny przede wszystkim unikać kobiety w ciąży oraz dzieci. U najmłodszych może on bowiem powodować nadpobudliwość – wyjaśnia specjalistka w jednym z wpisów na swoim blogu.

Co więcej, gotowanie ryżu lub kaszy w woreczkach sprawia, że tracą one wiele cennych mikroelementów. Rezygnacja z foliowych opakowań ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę – pozwala sporo zaoszczędzić. Produkty sprzedawane bez nich są bowiem na ogół dużo tańsze.

Jak gotować ryż lub kaszę bez woreczka?

Karolina Rybarska radzi, by przed gotowaniem przepłukać kaszę lub ryż pod bieżącą wodą. Dzięki temu można usunąć z produktów nadmiar skrobi, a także ewentualne zanieczyszczenia. Kaszę jaglaną dodatkowo warto podprażyć na suchej patelni. Ten zabieg pozbawi ją posmaku goryczki. Sprawi też, że po obróbce termicznej będzie sypka.

Następnie taką kaszę (lub ryż) zalewam wodą – na jedną miarkę kaszy daję dwie miarki wody i gotuję ok. 10-15 min. W trakcie gotowania sprawdzam, czy kasza nie wchłonęła całego płynu – jeżeli tak, to dolewam jeszcze ok. 0,5 szklanki wody. Kaszy (i ryżu) nigdy nie gotuje do miękkości, z reguły wyłączam ją, kiedy jest al dente i pozwalam jej dojść pod przykryciem (ok. 10 minut) – dodaje ekspertka.

