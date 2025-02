Pomidory w tej formie są najzdrowsze. Wielu Polaków o tym nie wie. Jesteś wśród nich?

Pomidory są pełne cennych wartości odżywczych. Dostarczają antyoksydantów, mikroelementów oraz błonnika pokarmowego. Wielu Polaków wychodzi z założenia, że najwięcej cennych związków mają w swoim składzie świeże produkty. Czy słusznie? Niekoniecznie. Zwraca na to uwagę Katarzyna Bosacka w jednym z materiałów udostępnionych w sieci. Dziennikarka „wzięła pod lupę” różne przetwory na bazie pomidorów i porównała je ze sobą. Wynik jej kulinarnego „śledztwa” mocno was zaskoczy.

Pomidory w tej formie mają najwięcej likopenu

Likopen jest jednym z najcenniejszych związków, jakie można znaleźć w pomidorach. To silny przeciwutleniacz, który neutralizuje wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia, wzmacnia odporność i chroni komórki przed uszkodzeniami. Przypisuje mu się również właściwości przeciwnowotworowe. Przeprowadzone badania dowodzą, że może on odegrać bardzo istotną rolę w profilaktyce raka szyjki macicy, raka jelita grubego czy odbytnicy. Co więcej, ten antyoksydant zmniejsza ryzyko wystąpienia również innych problemów zdrowotnych, między innymi chorób układu sercowo-naczyniowego.

Okazuje się, że świeże pomidory zawierają znacznie mniej likopenu niż przetwory przygotowane na bazie tych produktów. W porcji o wadze 100 gramów znajdziemy około 4 mg przeciwutleniacza. Tymczasem w przetworach pomidorowych jest go znacznie więcej. Dobrej jakości przecier zawiera średnio 12 mg likopenu na 100 gramów, a ketchup – 17 mg. Rekordzistą jest natomiast koncentrat pomidorowy. To aż 25 mg przeciwutleniacza w stugramowej porcji.

Dlaczego koncentrat to najzdrowsza forma pomidorów?

Wyjaśnienie jest proste. Do zrobienia przetworów pomidorowych wykorzystuje się duże ilości owoców, które następnie są pozbawiane wody. Dzięki temu pozostaje w nich tylko to, co najlepsze, czyli antyoksydanty i mnóstwo innych cennych składników odżywczych. Najlepiej przygotowywać koncentraty, ketchupy czy przeciery na własną rękę. Jeśli decydujesz się na ich zakup, pamiętaj, by sprawdzać informacje zamieszczone na etykiecie nabywanych towarów. Wybieraj te, które powstały na bazie naturalnych składników bez dodatku konserwantów, barwników, wzmacniaczy smaku, dużych ilości soli czy cukru.

Czytaj też:

Nigdy nie jedz takich pomidorów na surowo! Ich spożywanie grozi poważnym zatruciemCzytaj też:

Polacy popełniają ten błąd i tyją na potęgę. Dietetyk: to najgorsze, co można zjeść na kolację