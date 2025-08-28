Polacy omijają go w sklepie. Dietetycy: ten makaron syci lepiej niż zwykły i pomoże ci schudnąć
Makaron z zielonego groszku
Polacy kochają makaron. Zwykle wybierają ten pszenny lub pełnoziarnisty. Nie wiedzą, że na półkach znaleźć można inne znacznie zdrowsze kluski, które mogą być nieocenionym wsparciem podczas odchudzania. Sprawdź dlaczego.

Makaron często gości na polskich stołach. To nieodzowny składnik wielu różnych dań, na przykład zapiekanek czy zup. Jest łatwy i szybki w przygotowaniu, a poza tym świetnie smakuje. Zazwyczaj Polacy włączają do jadłospisu wariant pszenny lub pełnoziarnisty. Inne omijają w sklepie szerokim łukiem. Popełniają ogromny błąd. Dietetycy wskazują, że te niedoceniane kluski są najzdrowsze. Dostarczają wielu cennych mikroelementów i sprzyjają redukcji masy ciała. Zobacz, jaki makaron pomoże ci schudnąć. Wybór ekspertów mocno cię zaskoczy.

Jaki makaron jest najlepszy?

Tradycyjne kluski wytworzone z mąki pszennej mają wysoki indeks glikemiczny. To oznacza, że szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Nie zapewniają długiego uczucia sytości. Znika ono równie prędko, jak się pojawia. W efekcie sięgamy po kolejne porcje lub niezdrowe przekąski, by zaspokoić głód. Takie działanie często kończy się przyjmowaniem dużej liczby kalorii i przybieraniem na wadze. Dlatego dietetycy zalecają, by włączyć do jadłospisu makarony z roślin strączkowych, na przykład z soczewicy, ciecierzycy czy zielonego groszku. Mają one – jak zauważa dietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr – znacznie więcej białka i błonnika niż ich klasyczne odpowiedniki. Te dwa składniki odgrywają bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Wspomagają działanie układu pokarmowego. Wpływają pozytywnie na pracę jelit. Usprawniają ich perystaltykę i regulują rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom oraz wzdęciom. Jednocześnie przyspieszają spalanie kalorii i zaspokajają głód na długo.

To dodatkowy sposób, aby wzbogacić i urozmaicić naszą codzienną dietę w warzywa. Może być dobrą alternatywą w celu zmniejszenia podaży zwykłego makaronu pszennego –.podkreśla ekspertka w jednym z wpisów opublikowanych na swoim blogu.

Inne zalety makaronu z roślin strączkowych

Z kolei dietetyczka Iwona Kibil w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych zwraca uwagę na fakt, że makaron z roślin strączkowych wspomaga rozwój „dobrych” bakterii zasiedlających jelita. Pośrednio wzmacnia więc mechanizmy obronne organizmu w walce z infekcjami, łagodzi stany zapalne i zmniejsza ryzyko wielu niebezpiecznych schorzeń, w tym chorób o podłożu nowotworowym.

Makaron strączkowy jest też dobrym źródłem żelaza i nie zawiera glutenu, dzięki czemu jest superopcją na diecie bezglutenowej. Jest jeszcze bardzo szybki w przygotowaniu. Kilka minut i masz gotowy posiłek – podsumowuje specjalistka.

Źródło: kachblazejewska.pl, Iwona Kibil/TikTok