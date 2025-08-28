Polacy omijają go w sklepie. Dietetycy: ten makaron syci lepiej niż zwykły i pomoże ci schudnąć

Makaron często gości na polskich stołach. To nieodzowny składnik wielu różnych dań, na przykład zapiekanek czy zup. Jest łatwy i szybki w przygotowaniu, a poza tym świetnie smakuje. Zazwyczaj Polacy włączają do jadłospisu wariant pszenny lub pełnoziarnisty. Inne omijają w sklepie szerokim łukiem. Popełniają ogromny błąd. Dietetycy wskazują, że te niedoceniane kluski są najzdrowsze. Dostarczają wielu cennych mikroelementów i sprzyjają redukcji masy ciała. Zobacz, jaki makaron pomoże ci schudnąć. Wybór ekspertów mocno cię zaskoczy.

Jaki makaron jest najlepszy?

Tradycyjne kluski wytworzone z mąki pszennej mają wysoki indeks glikemiczny. To oznacza, że szybko podnoszą poziom glukozy we krwi. Nie zapewniają długiego uczucia sytości. Znika ono równie prędko, jak się pojawia. W efekcie sięgamy po kolejne porcje lub niezdrowe przekąski, by zaspokoić głód. Takie działanie często kończy się przyjmowaniem dużej liczby kalorii i przybieraniem na wadze. Dlatego dietetycy zalecają, by włączyć do jadłospisu makarony z roślin strączkowych, na przykład z soczewicy, ciecierzycy czy zielonego groszku. Mają one – jak zauważa dietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr – znacznie więcej białka i błonnika niż ich klasyczne odpowiedniki. Te dwa składniki odgrywają bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. Wspomagają działanie układu pokarmowego. Wpływają pozytywnie na pracę jelit. Usprawniają ich perystaltykę i regulują rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom oraz wzdęciom. Jednocześnie przyspieszają spalanie kalorii i zaspokajają głód na długo.

To dodatkowy sposób, aby wzbogacić i urozmaicić naszą codzienną dietę w warzywa. Może być dobrą alternatywą w celu zmniejszenia podaży zwykłego makaronu pszennego –.podkreśla ekspertka w jednym z wpisów opublikowanych na swoim blogu.

Inne zalety makaronu z roślin strączkowych

Z kolei dietetyczka Iwona Kibil w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych zwraca uwagę na fakt, że makaron z roślin strączkowych wspomaga rozwój „dobrych” bakterii zasiedlających jelita. Pośrednio wzmacnia więc mechanizmy obronne organizmu w walce z infekcjami, łagodzi stany zapalne i zmniejsza ryzyko wielu niebezpiecznych schorzeń, w tym chorób o podłożu nowotworowym.

Makaron strączkowy jest też dobrym źródłem żelaza i nie zawiera glutenu, dzięki czemu jest superopcją na diecie bezglutenowej. Jest jeszcze bardzo szybki w przygotowaniu. Kilka minut i masz gotowy posiłek – podsumowuje specjalistka.

