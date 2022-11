Szklanki z Rossmana z kadmem i ołowiem. Urocze, ale toksyczne dla zdrowia!

Piękne, świąteczne szklanki, które pojawiły się w sieciach drogerii Rossman byłyby z pewnością świetnym upominkiem dla bliskiej osoby. Niestety, obecnie są wycofywane ze sklepów. Kady, kto zdążył zakupić je wcześniej, powinien wyrzucić je do kosza. Dlaczego? Są bowiem niebezpieczne dla zdrowia z powodu kadmu i ołowiu.

GIS wycofuje świąteczne szklanki z Rossmana

W próbkach zbadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono podwyższone poziomy migracji ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża szklanek. Chodzi o ZESTAW SZKLANEK ŚWIĄTECZNYCH, 2 szt./ CHRISTMAS GLASSES SET, 2 pcs, o numerze kodu kreskowego: 5904292755363. Importerem produktu jest firma OTO Sebastian Maruczyński, ul. Smolna 1A, 81-877 Sopot, dla: Rossmann SDP sp. z o.o., ul. Św. Teresy 109, 91-222 Łódź.

Organy urzędowej kontroli podjęły już niezbędne kroki w celu wycofania wadliwych produktów z rynku. Kwestionowane szklanki podlegają wycofaniu z obrotu handlowego. Dystrybutor poinformował wszystkie drogerie Rossmann SDP o konieczności wycofania kwestionowanych produktów. Produkty zostały również wycofane ze sprzedaży internetowej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania z rynku ww. produktów.

Dlaczego kadm i ołów są niebezpieczne dla zdrowia?

Kadm i ołów to jedne z najbardziej niebezpiecznych dla człowieka metali ciężkich. Zalicza się je do trucizn środowiskowych i przemysłowych, które powodują zaburzenia procesów metabolicznych w organizmie. Kadm należy do pierwiastków łatwo wchłanianych przez organizm, dlatego też stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Jego szkodliwe działanie polega na zaburzeniu prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych i mózgu. Ołów wchłania się do naszego organizmu przez układ pokarmowy, oddechowy, a także przez skórę. Toksyczne działanie ołowiu na organizm zaburza pracę układu krwiotwórczego, nerwowego, sercowo-naczyniowego.

