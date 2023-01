Herbatka dla dzieci wycofywana z rynku. Wszystko dzięki skardze konsumenta

Kontrola i działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały podjęte po skardze konsumenta, który znalazł w herbatce owocowej dla dzieci ciała obce (GIS nie podaje w swoim komunikacie szczegółów, co dokładnie to było). Badania potwierdziły to, co zauważył konsument. Jak podaje GIS, herbatka przeznaczona do spożycia przez niemowlęta i dzieci powyżej 8 miesiąca życia. I jak zostało podkreślone w komunikacie – spożycie produktu przez najmłodszych konsumentów może wiązać się z ryzykiem zdrowotnym.

Szczegóły dotyczące wycofywanego produktu

Chodzi o owocową herbatkę dla dzieci Humana.

Nazwa produktu: Humana Herbatka owocowa z ekstraktem z owoców po 8 miesiącu, 200 g,

Numer partii: 73033 C56,

Data minimalnej trwałości: 29.11.2023,

Wyprodukowano dla Humana Poland Sp. z o.o., Plac Konesera 6 lok. B.3, 03-736 Warszawa przez firmę ARTIFEX INSTANT S.R.O. z Republiki Czeskiej.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Jak podaje GIS, firma Humana Poland Sp. z o.o., przekazała do wszystkich sieci handlowych, które zakupiły produkt ze wskazanej partii prośbę o natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży i zabezpieczenie produktów w magazynach i na poziomie sklepów. Sporządzono dokładne zestawienie rozchodu produktów ze wskazanej partii. Ponadto wdrożono czynności wyjaśniające u producenta pod nadzorem służb sanitarnych z Republiki Czeskiej oraz dodatkowo wzmocniono procedury kontroli produkcji.

Jak czytamy w komunikacie, firma w pełni współpracuje z Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które monitorują działania podjęte w tej sprawie.

