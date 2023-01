Nadmierne spożycie czerwonego barwnika spożywczego może prowadzić do chorób jelit

Powszechnie wiadomo, że wiele spożywczych zawiera syntetyczny barwnik spożywczy. Producenci dodają go, by poprawić wygląd dania, tym samym zachęcając nas do zakupów. Niestety barwniki nie pozostają bez wpływu na nasz organizm.

Czerwony barwnik szkodzi jelitom?

Naukowcy dowiedli, że barwnik o nazwie Allura Red AC, pożywany zbyt często może zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju nieswoistych zapaleń jelit (IBD), w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Czerwony barwnik jest wszechobecny w przetworzonej żywności. Producenci żywności używają go w cukierkach, przekąskach, napojach gazowanych, płatkach śniadaniowych, a także w przyprawach, lodach, wypiekach, sokach owocowych i kosmetykach.

Niewielkie badanie z udziałem myszy laboratoryjnych sugeruje, że częsta i długotrwała ekspozycja na barwnik (zwany także FD&C Red 40 i Food Red 17) szkodzi zdrowiu jelit i sprzyja stanom zapalnym.

Jak podaje prestiżowy Nature Communications dodatek ten bezpośrednio zaburza barierę jelitową (co pomaga zapobiegać wtargnięciu bakterii) i zwiększa produkcję serotoniny, hormonu i neuroprzekaźnika znajdującego się w jelitach. Według raportu ta reakcja zmienia mikrobiom jelitowy, prowadząc do zwiększonej podatności na stany zapalne jelit.

„To, co odkryliśmy, jest uderzające i niepokojące, ponieważ ten powszechny syntetyczny barwnik spożywczy jest możliwym dietetycznym wyzwalaczem IBD” – powiedział starszy autor badania, dr Waliul Khan zUniwersytu McMaster w Hamilton w Ontario.

„Badania są dużym postępem w ostrzeganiu opinii publicznej o potencjalnych szkodach barwników spożywczych, które codziennie spożywamy” – dodał dr Khan w komunikacie prasowym.

Na czym polegało badanie?

W 12-tygodniowym eksperymencie grupa myszy otrzymywały dzienną dietę kontrolną bez barwnika, podczas gdy druga grupa otrzymywało podobną dietę z barwnikiem. Dr Khan i jego współpracownicy zaobserwowali związek między ekspozycją na czerwone zabarwienie a zaburzeniami mikrobiomu jelitowego, co spowodowało łagodne zapalenie jelit. Ponadto stwierdzono, że myszy narażone na kontakt we wczesnym okresie życia miały „podwyższoną podatność” na zapalenie okrężnicy lub zapalenie jelita grubego.

W oddzielnym eksperymencie naukowcy okresowo wystawiali myszy na działanie barwnika Red 40 poprzez dietę tylko przez jeden dzień w tygodniu przez 12 tygodni. Autorzy badania zauważyli, że przerywane spożywanie barwnika było i nie wpływało na podatność na zapalenie jelit. Na szczęście jest to podobne do „typowej ekspozycji człowieka” na ten barwnik.

Barwnik spożywczy Allura Red AC stanowi zagrożenie dla zdrowia

Ostatnie badanie przyczynia się do rosnącej liczby dowodów sugerujących, że Red 40 może być szkodliwy dla zdrowia. Według The New York Times już w latach 70. urzędnicy ds. zdrowia ostrzegali, że składnik może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Jednym z najczęstszych problemów związanych ze sztucznymi barwnikami spożywczymi jest ich wpływ na zachowanie dzieci. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii wyeliminowanie sztucznych barwników spożywczych z diety dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi może pomóc złagodzić ich objawy.

Co na to Światowa Organizacja Zdrowia?

Kluczowe instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym doszły do wniosku, że ilość barwnika chemicznego w przeciętnej diecie jest zbyt niska, aby mógł stanowić zagrożenie. Światowa Organizacja Zdrowia pisze: „Ekspozycja dietetyczna na czerwony barwnik Allura AC nie stanowi zagrożenia dla zdrowia u dzieci i innych grup wiekowych”. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła również barwnik do spożycia przez ludzi. Według Centers for Disease Control and Prevention zalecane dzienne spożycie nie powinno przekraczać 3,2 miligrama na kilogram masy ciała osoby.

Dr Khan uważa, że związek między powszechnie stosowanymi barwnikami spożywczymi a nieswoistym zapaleniem jelit wymaga dalszych badań.

