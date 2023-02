Śmierć od zatrucia pokarmowego? Sprawę 4,5-latka bada prokuratura

"Prokurator nadal pracuje na miejscu zdarzenia, na razie nie jesteśmy w stanie podać żadnych informacji na temat jego ewentualnych ustaleń" – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena Czołnowska-Musioł. Wiadomo jedynie, że śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

Rodzinna tragedia w Wyganowie

Do zdarzenia doszło 8 lutego w miejscowości Wyganów. Policja w Opocznie dostała informację o śmierci 4,5- letniego chłopca i niepokojących objawach, które wykazywała pozostała część jego rodziny. Chodzi o dwójkę starszego rodzeństwa oraz mamę dzieci. Poszkodowani natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Obecnie w najlepszym stanie znajduje się 13-letni chłopiec, który trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Z kolei w szpitalu w Opocznie przebywa jego 38-letnia mama i 8-letnia siostra.

Na miejscu zdarzenia cały czas pracują odpowiednie służby, które próbują ustalić przyczynę tragedii. Nieoficjalnie mówi się o zatruciu pokarmowym. Niewykluczone, że doszło do niego po zjedzeniu źle przechowywanej mrożonki. Ojciec dzieci jako jedyny nie miał objawów chorobowych, a nie zjadł tego posiłku.

Mrożenie produktów spożywczych

Zamrażanie należy do jednej z najlepszych metod utrwalania żywności, która pozwala zachować ich wartość odżywczą. Musi jednak odbywać się zgodnie z określonymi zasadami. Należy do nich m.in. zachowanie stałej, odpowiednio niskiej temperatury, czy przestrzeganie daty przydatności do spożycia produktu. Warto pamiętać, że mrożenie produktów nie zabija obecnych na nich bakterii. Z tego względu podczas przygotowywania posiłków z mrożonek istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego. Niebezpieczeństwo rozwoju groźnych drobnoustrojów rośnie w przypadku wielokrotnego zamrażania i odmrażania jedzenia.

Najczęstszym powodem zatruć pokarmowych są produkty spożywcze, w których znajdują się bakterie lub ich toksyny, a także wirusy i pasożyty – podaje portal pacjencki Ministerstwa Zdrowia. W grupie bakterii, które mogą nam zaszkodzić najczęściej wymienia się Campylobacter, Salmonellę, jad kiełbasiany, Gronkowiec złocisty i Bacillus cereus.

Czy możliwa jest śmierć z powodu zatrucia pokarmowego?

Do objawów zatrucia pokarmowego zalicza się m.in.:



silny ból brzucha,

biegunkę,

wzdęcia,

wymioty,

gorączkę,

dreszcze,

poczucie słabości organizmu.

Utrzymujące się symptomy powinny skłonić nas do niezwłocznej wizyty u lekarza. Pamiętaj, że zatrucie pokarmowe może być szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci oraz osób starszych i z osłabioną odpornością.

Zatrucia pokarmowe zwykle dość szybko mijają, choć czasem mogą przedłużać się do kilku dni. U dzieci zatrucia pokarmowe mogą występować częściej niż u dorosłych, ze względu na niedojrzały układ pokarmowy i odpornościowy. Odwodnienie wskutek wymiotów lub biegunki może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Osobom, które podejrzewają u siebie zatrucie pokarmowe zaleca się także:

zwymiotowanie tego, co się zjadło – jeśli to możliwe;

wypróżnienie (należy jednak uważać na przedłużającą się biegunkę);

napar z kopru włoskiego i masowanie brzucha w przypadku wzdęć i gazów;

nawadnianie – powoli i małymi łykami;

lekarstwa (najlepiej zapytać o nie w aptece);

lekkostrawną dietę.

