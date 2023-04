Kolejne ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego. To ważna informacja dla alergików

Sprawa z orzechami wyszła na jaw po skardze konsumenta, który zauważył, że w granoli są obecne orzeszki ziemne, choć na polskiej etykiecie produktu nie ma o nich słowa. To o tyle ważne, że orzeszki ziemne są silnym alergenem i dla osób uczulonych ich zjedzenie może wywołać reakcję alergiczną. Okazało się, że etykieta produktu została błędnie przetłumaczona i dlatego nie zamieszczono na niej informacji o obecności orzeszków ziemnych. To oznacza, że cała partia musi mieć wymienioną wadliwą etykietę.

Granola z wadliwą etykietą – szczegóły produktu

GIS podał w swoim komunikacie szczegóły produktu:

Produkt: San Granola czekoladowa z daktylami, 300 g,

Numery partii: L080820221, L110920221,

Daty minimalnej trwałości: 08.06.2023, 11.07.2023,

Importer: Sowelu Sp. z o.o., ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa.

Jak informuje GIS, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające we współpracy z importerem, który bezzwłocznie dokona korekty etykiety po konsultacji z producentem w zakresie prawdziwego składu towaru.

Kolejne produkty wycofywane ze sklepów

Granola nie jest jedynym produktem wycofanym ostatnio z różnych powodów z rynku. W kwietniu GIS wydawał komunikaty m.in. o wycofaniu z rynku pierogów czy wędliny z powodu obecności groźnej bakterii. GIS regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności (w tym także suplementów diety). Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Alergia na orzeszki ziemne

Alergia na orzeszki ziemne to jedna z najczęściej występujących alergii pokarmowych. Diagnozowana jest u 1-2% ludzkiej populacji. Orzeszki ziemne zaliczane są do grupy bardzo silnych alergenów – nawet niewielka ilość orzeszków ziemnych może doprowadzić do poważnych powikłań.

