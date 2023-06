Sprawdź, czy masz te jaja w domu. Nowe ostrzeżenie GIS

31 maja GIS na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych ostrzegał przed dwoma rodzajami jaj pochodzących z jednej fermy. Na powierzchni skorupek jaj wykryto pałeczki Salmonelli. Teraz urząd aktualizuje komunikat – okazało się, że groźne dla człowieka bakterie są tylko na jednym produkcie – Jajach Królewskich. Cała partia jest wycofywana z rynku.

Jajka z Salmonellą – szczegóły produktu

Szczegóły wycofywanej partii produktu podano w komunikacie.

Produkt – Jaja Królewskie klasa A, klasa wagowa>60 g; jaja różnej wielkości

Najlepiej spożyć przed: 18.06.2023

Kod na skorupkach jaj: 3PL14371391

Producent: Firma Handlowa "KOKO" Zakład Pakowania Jaj Grzegorz Jabłoński, Straszewy 28, 09-304 Lubowidz, weterynaryjny numer identyfikacyjny 14375909

Uważaj, jeśli masz te jaja w domu

Jak podkreśla GIS, spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy. Do zakażenia pałeczkami Salmonelli wystarczy już zaledwie kilka bakterii, które mogą wywołać salmonellozę – grupę chorób zakaźnych, objawiającą się dolegliwościami jelitowo-żołądkowymi. Pierwsze to najczęściej ból brzucha, biegunka i wymioty. Niepokój powinny wzbudzić inne, występujące dodatkowo objawy: wysoka gorączka, ból głowy, czasem także ból stawów.

Salmonelloza rozwija się w ciągu 6 do 72 godzin i trwa 3-7 dni. Często przechodzi samoistnie, jednak jeśli po 72 godzinach objawy nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza.

Co oznacza ostrzeżenie GIS?

Główny Inspektorat Sanitarny regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności. Jak podkreśla urząd, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć różnych kwestii. Może to być zanieczyszczenie drobnoustrojami (jak w przypadku salmonelli), ale też np. ciałami obcymi, które zwykle dostają się do żywności w czasie produkcji. Informacje mogą dotyczyć też obecności alergenów, które nie zostały uwzględnione na etykiecie. Ostrzeżenie zawsze dotyczy jednej lub kilku partii produktu – nie oznacza zakazu sprzedaży wszystkich produktów danej marki, które mogą być na rynku.

