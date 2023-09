Popularny słodzik może wywołać problemy z pamięcią? Są nowe badania

Aspartam to popularny słodzik wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Naukowcy z Florida State University College of Medicine zajmują się badaniem aspartamu od lat i prowadzą eksperymenty na myszach. Już wcześniej wykazali, że słodzik może wywoływać zaburzenia lękowe – niepokój pojawiał się u myszy spożywających aspartam nawet u dwóch kolejnych pokoleń pochodzących od samców dostających słodzik. Teraz naukowcy udowodnili, że myszy jedzące słodzik mają problemy z uczeniem się i pamięcią. Badanie zostało opublikowane w Scientifics Reports.

Czy aspartam szkodzi? Jak na słodzik reagują myszy

Myszy podzielono na trzy grupy. Jedna z nich piła tylko wodę, a dwie kolejne, wodę z aspartamem w różnych ilościach – jedna grupa w ilości odpowiadającej 7 proc. dziennego maksymalnego spożycia zalecanego przez FDA (odpowiednik dwóch dietetycznych napojów gazowanych), a druga dwukrotnie większą. Myszy były potem testowane w specjalnych labiryntach i sprawdzano, jak szybko uczą się znajdować bezpieczną skrzynkę ucieczki.

Myszy pijące czystą wodę szybko znajdowały odpowiednią skrzynkę. Te dostające aspartam potrzebowały więcej czasu, by nauczyć się tego zadania, a naukowcy określili tę różnicę jako znaczącą. Autorzy badania zwrócili uwagę, że chociaż najnowsze wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na potencjalne powiązania między spożywaniem aspartamu i innych sztucznych słodzików ze zwiększonym ryzykiem chorób metabolicznych, chorób układu krążenia i raka, to nie uwzględniają one potencjalnego wpływu słodzików na funkcje poznawcze.

Ile aspartamu można zjeść?

Aspartam jest dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym i tym samym uznany za bezpieczny do stosowania przez ludzi, jednak są ustalone jego maksymalne dawki. Wg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za bezpieczne dzienne spożycie aspartamu uznaje się 40 miligramów na kilogram masy ciała. Na produktach spożywczych aspartam oznaczany jest kodem E951. Jest 180 razy słodszy niż cukier i nie powoduje podwyższenia poziomu glukozy we krwi. Jego kaloryczność określana jest jako zerowa.

