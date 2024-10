Popularny zamiennik cukru może sprzyjać rozwojowi poważnych chorób serca. Są nowe badania

Ksylitol, nazywany też cukrem brzozowym, to dość popularny zamiennik cukru. Polecany jest szczególnie chorym na cukrzycę, ale stosują go też osoby na dietach odchudzających. Niedawno pojawiły się badania sugerujące, że jego stosowanie może nieść za sobą potencjalne ryzyko zdrowotne. Czy przewyższa ono zalety stosowania tego słodzika i należy go teraz unikać? Postanowiłam przyjrzeć się wynikom prac badaczy.

Czym jest ksylitol i dlaczego jest popularny?

Ksylitol ma kilka pozytywnych cech. Są to m.in. mniejsza liczba kalorii w porównaniu do cukru, niski indeks glikemiczny oraz działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, wykorzystywane przy produkcji leków i środków do higieny jamy ustnej. Do niedawna jedynymi wadami tego słodzika były potencjalne działanie przeczyszczające oraz powodowanie wzdęć i gazów. Wystąpienie tych nieprzyjemnych efektów wymagało jednak spożycia dość znacznej ilości produktu.

W ostatnim czasie pojawiły się badania, które podają w wątpliwość bezpieczeństwo ksylitolu. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Cleveland Clinic w stanie Ohio, odkryli niepokojące zachowanie elementów układu krążenia w odpowiedzi na dostarczenie słodzika do krwiobiegu. Czy to oznacza, że z tego słodzika trzeba zrezygnować?

Ksylitol a choroby sercowo-naczyniowe

Cukier brzozowy dotychczas uznawany był za bezpieczny i zdrowy produkt. W badaniach naukowych podawano, że dzienne dawki rzędu 50-70 g będą dobrze tolerowane przez osoby dorosłe. Teraz to się zmienia na skutek odkryć zespołu dr. Stanleya Hazena z amerykańskiej Cleveland Clinic. Badacz wraz z zespołem zaobserwował bowiem, że już nieduża dawka ksylitolu – zaledwie 30 g dostarczane przez porcję lodów słodzonych tym zamiennikiem cukru – może istotnie i niekorzystnie wpłynąć na płytki krwi.

Naukowcy stwierdzili, że po kontakcie z ksylitolem ten element krwi chętniej tworzy skrzepy. Takie zachowanie według badaczy może świadczyć o zwiększeniu ryzyka „poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych”. Określenie to odnosi się do wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, a nawet śmierci. Zaobserwowanie powiązania nie oznacza jednak, że spożycie zamiennika cukru gwarantuje wystąpienie przykrych konsekwencji. Skłania jedynie ekspertów do prowadzenia dalszych badań nad bezpieczeństwem stosowania cukru brzozowego.

Czy na podstawie wyników badań powinniśmy teraz wywnioskować, że z ksylitolu trzeba zrezygnować, a pasty do zębów z jego dodatkiem wyrzucić? Amerykańscy badacze uspokajają, że niekoniecznie. Warto natomiast kierować się zdrowym rozsądkiem i stosować urozmaiconą dietę, w której słodziki wykorzystywane są z umiarem.

