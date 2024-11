Znana sieć wycofuje z oferty popularną przyprawę. Jest niebezpieczna dla zdrowia

Auchan wycofał ze sprzedaży przyprawę, którą większość osób ma w swojej kuchni. Często dosmaczamy nią zupy, sosy, gulasze i wiele innych potraw. Jest ona też cennym składnikiem wykorzystywanym do zrobienia naparu długowieczności. Okazuje się jednak, że przyprawa, która znalazła się w ofercie sieci jest toksyczna i zagraża zdrowiu. Klienci, którzy ją zakupili są proszeni o natychmiastowy zwrot.

Jaką przyprawę Auchan wycofał z oferty?

Komunikat Auchan dotyczy suszonego oregano (10 g). Sieć w udostępnionym oświadczeniu zamieściła więcej szczegółów na temat produktu wycofanego ze sprzedaży:

Producent Zakład Produkcyjno-Handlowy Herbes Wiesław Sikorski

Kod kreskowy (EAN) 5904215144861

Nr partii 05.2025 / L010624

Przeprowadzone badania wykazały, że w przyprawie znajdują się niedopuszczalne ilości alkaloidów pirolizydynowych (najwyższy możliwy poziom został przekroczony). Produkt nie spełnia więc przewidzianych dla niego wymagań jakościowych. Co więcej, stwarza zagrożenie dla zdrowia. Klienci, którzy zakupili skażone oregano nie powinni go spożywać. Towar należy w całości wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym został nabyty. „Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany” – zapewnia Auchan w udostępnionym oświadczeniu.

Czym grozi spożycie skażonej przyprawy?

W oregano wykryto zwiększone ilości alkaloidów pirolizydynowych. To naturalne związki występujące w przyrodzie. Ich głównym zadaniem jest ochrona roślin przed drapieżniki. Trzeba jednak pamiętać, że nadmiar alkaloidów pirolizydynowych działa toksycznie na organizm człowieka. Związki te uszkadzają DNA komórek i mogą przyczynić się do powstania wad rozwojowych u płodu. Są również uznawane za czynnik zwiększający ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Co więcej, alkaloidy zaburzają pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Prowadzą do marskości wątroby. Zakłócają działanie układu pokarmowego. Wywołują biegunki i hamują apetyt, co skutkuje utratą masy ciała. Wywołują również światłowstręt, agresję i zaburzenia w koordynacji ruchowej.

Czytaj też:

Odkąd sięgam po tę przyprawę, nie mam problemów z trawieniem. Mój metabolizm ruszył z kopytaCzytaj też:

Żaden cukier ani cynamon, do kawy dodaję już tylko to. Mój mózg od razu wskakuje na wyższe obroty