GIS wycofuje popularną herbatę. Może szkodzić zdrowiu, sprawdź czy masz ją w domu

Główny Inspektor Sanitarny wydał właśnie pilny komunikat w sprawie herbaty znanej i lubianej marki. Produkt wycofano ze sprzedaży. Okazuje się, że może on poważnie zaszkodzić zdrowiu. Sprawdź, dlaczego, zanim będzie za późno i lepiej szybko zrób przegląd kuchennych zapasów.

Jaką herbatę wycofano z rynku?

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy popularnej herbatki ziołowej. Wydane postanowienie ma związek z kontrolą przeprowadzoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przebadała ona produkt. W jednej z pięciu pobranych próbek wykryto obecność niebezpiecznej bakterii. Szczegółowe informacje na temat skażonego wyrobu zamieszczamy poniżej:

Produkt: Morwa biała. Suplement diety. Herbata ziołowa, Zielnik Polski

opakowanie: 40 g (20 torebek)

producent: Herbapol – Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

numer partii: L 0185

data minimalnej trwałości: 05.2027

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające we wskazanej sprawie.

Dlaczego wycofana herbata ziołowa może zagrażać zdrowiu?

W herbacie wykryto obecność salmonelli. „Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów” – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Jego spożycie grozi zatruciem pokarmowym. Towarzyszą mu zwykle takie objawy jak na przykład odwodnienie, nudności, wymioty, bóle brzucha czy gorączka. Niekiedy może mieć ono cięższy przebieg i doprowadzić do powstania wielu powikłań (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości itp.). W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim seniorzy, małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością lub przewlekłymi chorobami (między innymi nowotworowymi).

Czytaj też:

Kupujesz serek wiejski w Biedronce? Dietetyczka ostrzega: tego jednego lepiej nigdy nie wybieraćCzytaj też:

Ta popularna przyprawa rujnuje zdrowie, a Polacy ją kochają. Masz ją w kuchni?