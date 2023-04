Kluczem do odmłodzenia mózgu jest dieta? Tak sugerują naukowcy

Starzenie się mózgu to nieuchronny proces. Tak przynajmniej sądzono do tej pory. Badania opublikowane na łamach „European Journal of Nutrition” rzucają jednak nowe światło na te kwestie. Okazuje się, że stosowanie odpowiedniej diety może odmłodzić układ nerwowy. Co jeść, by cofnąć czas?

W badaniu zorganizowanym przez naukowców z Australian National University wzięło udział 6001 osób w wieku od 40 do 73 lat, które nie wykazywały żadnych zaburzeń poznawczych. Ochotników poproszono o wypełnianie kwestionariuszy żywieniowych dotyczących stosowanej przez nich diety. Magnez a zdrowie mózgu Naukowcy odkryli, że osoby, które przyjmowały wraz z pokarmem duże ilości magnezu (550 miligramów dziennie) miały „młodszy mózg" (w porównaniu do wieku metrykalnego). Co ciekawe, nie zaobserwowano wspomnianych różnic u badanych spożywających 350 miligramów składnika na dobę. Zwiększone dawki magnezu obecne w diecie mogą więc przyczyniać się do poprawy funkcjonowania poznawczego i zmniejszać ryzyko rozwoju demencji (otępienia) w późniejszym czasie. Powstaje pytanie: jak bardzo magnez może „odmłodzić" mózg? Analizy przeprowadzone na grupie osób powyżej 55 lat wskazują, że spożycie dużych ilości wspomnianego związku może cofnąć „biologiczny zegar" układu nerwowego średnio o rok. Należy pamiętać, że duży wpływ na funkcjonowanie organizmu ma nie tylko dieta, ale również szereg innych czynników, na przykład aktywność fizyczna czy zanieczyszczenie środowiska. Cennym źródłem magnezu są między innymi: nasiona roślin strączkowych, pestki dyni, migdały, nasiona chia, szpinak, boćwina, mleko sojowe. Można go również znaleźć w gorzkiej czekoladzie, bananach, produktach zbożowych i różnego rodzaju orzechach. Czy przyjmowanie suplementów magnezu też odmładza mózg? Przedstawione badanie dotyczyło wpływu, jaki na mózg wywiera magnez zawarty w produktach spożywczych, a nie suplementach diety. Trzeba rozgraniczyć te kwestie. Należy pamiętać, że dobrze zbilansowana dieta dostarcza organizmowi nie tylko magnezu, ale także wielu innych cennych związków, które mogą wchodzić w interakcje i wzmacniać swoje działanie (efekt synergii). Nie wiadomo więc, czy przyjmowanie „wyizolowanego" magnezu w postaci tabletek przyczyni się w taki sam sposób do poprawy funkcji mózgu.

