To najzdrowsze dania wielkanocne. Na liście jajka i sałatka jarzynowa

Chcesz zdrowo spędzić święta? Zasada numer jeden brzmi: nie objadaj się przesadnie. A my podpowiadamy, jakie zdrowe dania i dodatki warto postawić na wielkanocnym stole.

Jedz rzeżuchę i chrzan do woli!

Nie traktuj rzeżuchy jedynie jako ozdoby wielkanocnego stołu. Rzeżucha jest niezwykle bogata w cenne dla zdrowia substancje. Zawiera znaczne ilości witaminy C, która jest przeciwutleniaczem i zwiększa przyswajalność żelaza oraz witaminę A, która ma wpływ na funkcjonowanie i dobry wygląd skóry oraz jest bardzo ważna dla zdrowia naszych oczu. Rzeżucha jest szczególnie bogata w witaminę K – kluczowy składnik w procesach krzepnięcia krwi i tworzenia zdrowych kości. Dodatkowo rzeżucha zawiera witaminy z grupy B, witaminę E oraz takie składniki mineralne jak m.in. żelazo, wapń i potas.

Rzeżuchę warto dodawać do sałatek, sosów, posypać nim wielkanocny żur i ozdabiać inne potrawy. Podobnie jest z chrzanem. To jeden z najzdrowszych dodatków do wielkanocnych dań. Uważany jest za naturalny antybiotyk. Jak wykazały liczne badania, korzeń chrzanu wykazuje właściwości przeciwutleniające ze względu na dużą zawartość witaminy C (jedna łyżka chrzanu zawiera 6 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C) oraz sporą zawartość kwasu foliowego. Dzięki temu wspiera układ odpornościowy i pomaga zwalczać stany zapalne w organizmie. Dodatkowo warzywo to zawiera magnez, potas, cynk i witaminy z grupy B.

Sałatka jarzynowa na zdrowie

Sałatka jarzynowa to połączenie gotowanych warzyw, jaj i w zależności od upodobań domowników: zielonego groszku, kukurydzy, jabłka, ogórków kiszonych lub konserwowych. Jeśli chcesz, aby twoja sałatka rzeczywiście była zdrowa, nie gotuj warzyw długo (gotuj je w obierkach, albo... upiecz). Zwróć też uwagę na sos: ogranicz ilość samego majonezu, wymieszaj go z lekkim jogurtem oraz dodaj nieco chrzanu. Smak sałatki możesz wzbogacić dodatkiem świeżej, zielonej natki pietruszki.

Jedz jaja na Wielkanoc!

Jajka to źródło wielu cennych dla zdrowia witamin i innych składników odżywczych. Zwykle dietetycy radzą, aby jeść nie więcej, niż jedno jajko dziennie. A w święta? Aleksandra Wedziuk-Reszka, dietetyczka z Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego powiedziała w rozmowie z „Wprost”, że jeżeli na co dzień spożywamy 7 jaj tygodniowo, a podczas świąt spożyjemy ich więcej niż zazwyczaj, to jednorazowo nie będzie miało to negatywnego wpływu na stan naszego zdrowia.

Czy żurek jest zdrowy?

Czy żur przyrządzony na naturalnym zakwasie jest zdrowy? Jak najbardziej! Taki żurek źródłem witamin z gruby B oraz naturalnych probiotyków. Aby jednak móc nazwać żurek zdrową zupą, zwróć uwagę na dodatki. Najzdrowsza wersja żurku to bez wątpienia ten w wersji wegańskiej czy wegetariańskiej, bez dodatku tłustych i wędzonych mięs. Jeśli nie wyobrażasz sobie żuru i świąt bez białej kiełbasy – postaw na taką z dobrym składem i jak przy wszystkim: zachowaj umiar.

Postaw na zdrowe zamienniki

Poradnik dotyczący zdrowych świąt przygotowali także eksperci serwisu dla pacjentów pacjent.gov.pl. Jak podkreślają, nie musisz zmieniać całego menu na Wielkanoc, żeby było zdrowsze. Już wprowadzenie małych innowacji sprawi, że dania będą bardziej odżywcze i mniej kaloryczne. I tak radzą, aby zamienić:

majonez na jogurt naturalny, musztardę,

tłuste mięsa (kiełbasę, boczek) na chude mięso (pierś z indyka),

smażenie na gotowanie i pieczenie,

białą mąkę na pełnoziarnistą,

kupne słodycze na własne, zdrowsze wypieki.

