Ile kosztuje zrobienie domowego majonezu? Ty decydujesz o jakości składników

Najważniejsze składniki domowego majonezu to olej i żółtka jaj. Ich cena różni się w zależności od rodzaju jajek i jakości oleju. Jeśli postawisz na najlepsze składniki – domowy majonez może być droższy, niż ten sklepowy.

Ile kosztuje zrobienie domowego majonezu?

Na słoik (ok. 350-400 ml) domowego majonezu potrzebujesz:

1,5 szklanki oleju rzepakowego,

2 żółtka jaj,

1 łyżeczkę ostrej musztardy,

1 łyżkę soku z cytryny lub białego octu winnego,

łyżeczkę cukru pudru lub innego słodzika (np. syropu z agawy),

1/4 łyżeczki soli.

Najdroższymi składnikami będą tu jaja i olej. Same jaja – jeśli wybieramy jaja od kur z wolnego wybiegu, albo jaja ekologiczne to koszt 1-1,7 zł za sztukę. Olej rzepakowy to koszt średnio od 10 do 17 zł za litr w zależności od marki i rodzaju oleju. Trudno liczyć koszt dodatków takich jak sól, cukier czy ocet, ale biorąc pod uwagę wszystkie składniki, to koszt najtańszego słoika domowego majonezu wyniesie, zamknie się w 5 zł. Jeśli wybierasz produkty ekologiczne i te z wyższej półki, cena może poszybować nawet do 8-9 zł.

Czy to się opłaca? W tej cenie kupisz najtańszy majonez sklepowy – oszczędzając czas i energię poświęcone na przygotowanie. Jednak domowy majonez, szczególnie jeśli postawisz na dobrej jakości składniki, to pełna kontrola nad tym, co jesz, ale też nad smakiem. Lubisz bardziej kwaśny? Zrezygnuj z cukru. Wolisz łagodne smaki? Dodaj mniej musztardy (lub z niej zrezygnuj). Ty decydujesz o wszystkim!

RADA: Z białek, które zostały z robienia majonezu, możesz przygotować bezy. Na dwa białka potrzebujesz ok. pół szklanki drobnego cukru do wypieków. Z tych proporcji wyjdzie jedna blacha małych bezików (ok. 20-30 sztuk).

Ile kosztuje domowy majonez wegański?

Skoro jednym z najdroższych składników domowego majonezu tradycyjnego są jajka, to może bardziej opłaca się zrobić majonez bez jajek, czyli majonez wegański? Okazuje się, że niekoniecznie.

Weźmy składniki do podstawowego przepisu na majonez wegański na bazie mleka sojowego. To:

150 ml mleka sojowego,

150 ml oleju (rzepakowy lub winogronowy),

1,5 łyżeczki płatków drożdżowych,

ok. pół łyżeczki soli kala namak,

1,5 łyżeczki octu jabłkowego,

1,5 łyżeczki musztardy,

biały pieprz.

Mleko sojowe niesłodzone (takie jest potrzebne do majonezu) kosztuje ok. 8-9 zł za litr. I gdyby wziąć pod uwagę jedynie mleko sojowe i olej – to rzeczywiście wege majonez będzie tańszy. Jednak na liście są dwa składniki, które nie w każdej kuchni są powszechne: to płatki drożdżowe oraz czarna sól kala namak, która daje majonezowi charakterystyczny jajeczny posmak.

Mała paczka (100 g) płatków drożdżowych kosztuje kilkanaście złotych, a najmniejsze opakowania (od 20 g do 100 g) czarnej soli trzeba zapłacić od kilku złotych wzwyż. To oznacza, że jeśli nie masz tych produktów w domu, musisz wydać specjalnie ok. 15-20 zł na ich zakup. Wtedy inwestycja w domowy majonez szybuje w górę. Czy to się opłaca? Tak, jeśli rzeczywiście gotujesz wegańsko lub lubisz eksperymenty w kuchni i wiesz, że wykorzystasz czarną sól czy płatki drożdżowe (mają serowy posmak: można nimi podkręcać smak bulionów czy posypywać dania z makaronu). Jeśli masz wątpliwości i wege majonez chcesz zjeść tylko od święta: bardziej opłaca się kupić gotowca w sklepie. Warto też zwrócić uwagę na kateringi świąteczne wegańskich knajp – często mają w ofercie dobrej jakości wege majonezy z bardzo dobrym składem (choć wtedy nawet kilkukrotnie droższe, niż te sklepowe).

