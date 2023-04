Ile jajek można zjeść w święta? Dietetyk odpowiada

Jajka z majonezem, jajka z sosem tatarskim, jaja w żurku, jaja w sałatce jarzynowej i wielkanocnych ciastach. To tylko kilka pozycji świątecznych z obowiązkowym dodatkiem jajek. Ile jaj można zjeść w święta, żeby nie odbiło się to negatywnie na zdrowiu?

Jedz jajka, ale się nie przejadaj

Aleksandra Wedziuk-Reszka, dietetyczka z Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego nie ma wątpliwości, że święta wielkanocne nieodłącznie kojarzą się nam z jajkami. – Jeżeli na co dzień spożywamy 7 jaj tygodniowo, a podczas świąt spożyjemy ich więcej niż zazwyczaj, to jednorazowo nie będzie miało to negatywnego wpływu na stan naszego zdrowia. Warto jednak pamiętać, aby jednocześnie w czasie świąt nie doprowadzać do przejadania się, czyli uczucia dyskomfortu wynikającego z nadmiernego spożycia żywności. Dlatego też ilość spożytych jaj warto uzależnić od naszego stopnia uczucia sytości – radzi w rozmowie z „Wprost”.

Ile jajek można zjeść dziennie?

Czy jaja są zdrowe? Tu specjaliści od żywienia są zgdni: tak! Jajka są m.in. źródłem białka, witamin A, D, B12, B1, B2 oraz żelaza. American Heart Association (AHA) zaleca jeść nie więcej, niż jedno jajko dziennie, z zastrzeżeniem, że osoby z wysokim poziomem cholesterolu powinny tu być szczególnie ostrożne. Specjaliści AHA dopuszczają, że osoby, które zdrowo się odżywiają i mają dobre wyniki badań cholesterolu, mogą sobie pozwolić nawet na dwa jajka dziennie. Eksperci z NIZP-PZH w przypadku jajek mówią o „rozsądnej ilości”, co w praktyce oznacza jedno jajo dziennie.

