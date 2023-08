Co kawa robi z wątrobą? Badania są jednoznaczne

Kawa jest pomocna m.in. w profilaktyce nowotworów czy cukrzycy, a specjaliści zajmujący się żywieniem, rekomendują, aby pić dla zdrowia 3-5 filiżanek czarnej kawy dziennie. Teraz eksperci edukacyjnego programu „Kawa i zdrowie” (realizowanego pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego) zebrali dane na temat wpływu picia kawy na wątrobę.

Antyoksydanty zawarte w kawie chronią wątrobę

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) staje się coraz powszechniejszym problemem. Już teraz zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Nieleczone stłuszczenie może prowadzić do zapalenia czy marskości wątroby. Istotnym elementem leczenia jest w tym przypadku odpowiednia dieta. I jak pokazują wyniki badań prowadzonych w USA u Meksyku, warto włączyć do niej właśnie kawę. Zauważono, że antyoksydanty zawarte w wypijanej kawie wykazują działanie ochronne przeciw temu niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. W innym badaniu spożywanie kofeinowej kawy zostało powiązane ze znacznym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zwłóknienia wątroby u pacjentów już chorujących na NAFLD.

Czy kawa chroni przed rakiem?

Jak podkreślają specjaliści, nie znaleziono żadnych dowodów na rakotwórcze działanie kawy. Wręcz przeciwnie, udowodniono związek między spożywaniem kawy a zmniejszeniem ryzyka zachorowania na nowotwór wątroby – już przy 2 filiżankach kawy dziennie malało ono o ponad 40 proc. Ryzyko nowotworu może być niższe także u osób, które już zmagają się z chorobą wątroby. W jednym z badań u pacjentów cierpiących na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C umiarkowane spożywanie kaw zmniejszyło ryzyko wystąpienia nowotworu wątrobokomórkowego o prawie połowę.

Jak kofeina wpływa na wątrobę?

Jaki jest mechanizm działania kawy na wątrobę? Duże znaczenie przypisuje się tu kofeinie – paraksantyna, główny metabolit kawy, może spowalniać rozwój tkanki łącznej w wątrobie, a tym samym opóźniać wystąpienie zwłóknienia, alkoholowej marskości czy choroby nowotworowej wątroby. Na przykład w publikacji z 2022 roku badacze z Uniwersytetu w Coimbrze (Portugalia), na łamach czasopisma „Nutrients” ujawnili, że kofeina oraz polifenole znajdujące się w kawie mogą pomóc zmniejszyć nasilenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u osób z cukrzycą typu 2.

