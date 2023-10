Zaskakujące rzeczy, które zrujnują twoją dietę. Sprawdź, jeżeli się odchudzasz

Wydaje ci się, że wszystko robisz dobrze, jesteś na diecie, ale efektów nie widać lub są one dalekie od oczekiwań? Na skuteczne odchudzanie może wpływać wiele – czasem zaskakujących czynników.

Odchudzasz się? Odstaw „dietetyczne” produkty

Na rynku wiele jest gotowych produktów spożywczych, które kuszą etykietami i obietnicami sugerującymi utratę wagi. To informacje typu: „beztłuszczowe”, „zdrowe”, „o niskiej zawartości węglowodanów”. W rzeczywistości to w wielu przypadkach ultraprzetworzone produkty jedynie udające zdrowe. Lepiej skoncentrować się na przygotowywaniu pełnowartościowych posiłków, a po gotowe produkty sięgać w ostateczności i zawsze czytać skład na etykiecie.

Jeśli jesteś na diecie? Wysypiaj się

Brak snu i odpowiedniego odpoczynku może być przyczyną tego, że nawet najlepsza dieta nie zadziała. Może się wydawać, że sen nie pomaga w odchudzaniu, ale zapewnienie organizmowi wystarczającej ilości czasu na odpoczynek i regenerację jest kluczową częścią całego procesu redukcji wagi. „Zły sen może zakłócać pracę hormonów związanych z kontrolą apetytu i prowadzić jego zwiększenia. Celuj w siedem do ośmiu godzin dobrego snu każdej nocy, aby wesprzeć swoje wysiłki w odchudzaniu” – wyjaśnia cytowany przez serwis „Eat this!” Daisean Brewster, certyfikowany instruktor fitness.

Odchudzanie? Tak, ale bez nierealnych celów

Odchudzanie nie przynosi efektów takich, jakie oczekujesz? A może to twoje oczekiwania są zbyt wygórowane i zwyczajnie nierealne. Zbyt restrykcyjna dieta niedostosowana do twoich potrzeb czy niedopasowany i zbyt intensywny wysiłek fizyczny mogą się skończyć nie tylko niepowodzeniem w procesie redukcji wagi, ale też kłopotami ze zdrowiem. Jeśli chcesz zdrowo schudnąć, a nie wiesz, w jaki sposób to zrobić, aby było to bezpieczne – zwróć się do specjalistów i skonsultuj ze swoim lekarzem. Możesz również skorzystać z darmowych planów żywieniowych na portalu Diety NFZ, gdzie znajdziesz również plany dedykowane osobom, które chcą zredukować wagę.

