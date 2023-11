Ekspresowa zupa szpinakowa pomoże w walce z kilogramami. 15 minut i gotowe

Podczas diety odchudzającej, wbrew pozorom, można zajadać się prawdziwymi pysznościami. Przede wszystkim – nie trzeba rezygnować ze słodkich przekąsek, musicie tylko postawić na ich dietetyczną wersję. One jednak też smakują świetnie, na przykład fit tiramisu. Jeżeli jesteście fanami słonych smaków – przygotujcie chrupiące chipsy bez grama tłuszczu. Wasz obiad też może być pyszny, a przede wszystkim – ekstremalnie szybki, wystarczy, że skorzystacie z przepisu na zupę szpinakową, która pomoże w walce z nadprogramowymi kilogramami.

Jak zrobić ekspresową zupę szpinakową? Przepis

W okresie letnim zazwyczaj szukamy sposobu na ochłodę i orzeźwienie. Zupełnie inaczej jest jednak, gdy nadchodzi jesień i zima – wtedy chętniej sięgamy po rozgrzewające posiłki. Idealnie sprawdzi się więc zupa szpinakowa. Jeśli raz ją przygotujecie – chętnie będziecie później wracać do tego przepisu. Jest szybka, bardzo smaczna i skutecznie zaspokoi wasz głód, dlatego jest odpowiednia dla osób na diecie.

Przepis: Zupa szpinakowa Zrobienie tej zupy jest świetnym pomysłem, gdy akurat nie macie zbyt wiele czasu na przygotowanie posiłku. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 4 ziemniaki,

800 g świeżych liści szpinaku,

2 l bulionu warzywnego,

śmietanka do zup (w bardziej dietetycznej wersji wybierzcie jogurt grecki),

sól oraz pieprz. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywa na zupęNajpierw dokładnie umyjcie szpinak, następnie lekko go osuszcie przy pomocy ręcznika papierowego. Obierzcie też ziemniaki i pokrójcie je na mniejsze kawałeczki. Zagotujcie zupęZagotujcie bulion, a później dodajcie do niego ziemniaki i szpinak. Całość gotujcie przez następne 10 minut. Zblendujcie całośćCałość zblendujcie na gładką masę. Jeśli nie jesteście na diecie odchudzającej – zupę możecie podawać ze śmietaną, ricottą lub serem pleśniowym. Gdy walczycie z nadprogramowymi kilogramami, to wybierzcie jogurt grecki.

Szpinak to pogromca nadprogramowych kilogramów

Jeśli jesteście na diecie, warto włączyć szpinak do swojego codziennego menu. Jest on niskokaloryczny, co oznacza, że dostarcza niewiele kalorii przy jednoczesnym bogactwie składników odżywczych. Jest on także bogaty w błonnik, który jest istotny w diecie odchudzającej, ponieważ pomaga w regulacji trawienia, zapobiega uczuciu głodu oraz utrzymuje sytość na dłużej. Wspiera też zdrowie jelit.

Warzywo to jest również bogate w wiele składników odżywczych, takich jak witaminy (A, C, K), minerały (żelazo, magnez, potas), przeciwutleniacze i inne składniki, które wspierają ogólną kondycję naszego organizmu. Dzięki nim może on funkcjonować sprawniej, co jest istotne podczas procesu odchudzania. Musicie jednak pamiętać, że samo spożywanie szpinaku nie wystarczy, by schudnąć – kluczowe jest zbilansowane odżywianie i prowadzenie aktywnego trybu życia.

Zupy na diecie odchudzającej – porady

Jedzenie zup jest korzystne dla zdrowia, ale też sprzyja utrzymaniu pięknej figury – oczywiście zasada ta działa, jeżeli wybieramy zupy, które sycą, ale nie są kaloryczne. Warto spróbować genialnej zupy fasolowej, ale nie tylko. Podczas przygotowywania zup wystrzegajcie się dodawania boczku, kiełbasy czy dużej ilości kaszy. Postawcie na lekkie zupy warzywne.

Nie zagęszczajcie też zup za pomocą zasmażki, a do jej zabielenia zamiast śmietany wybierzcie jogurt grecki, mleko krowie lub roślinne. Ograniczcie też ilość dodawanej soli – możecie ją zastąpić aromatycznymi przyprawami. Warto sięgać po składniki, które pozwolą na szybsze spalenie tłuszczu, jest to między innymi:



kurkuma,

papryka chili,

curry,

pieprz,

imbir,

gałka muszkatołowa.

