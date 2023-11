Jakie kasze najlepiej jeść podczas odchudzania? Sprawdziliśmy

Kasza to określenie używane w odniesieniu do jadalnych nasion zbóż bądź pseudozbóż (takich jak np. gryka czy komosa ryżowa). Mogą one występować w całości lub w postaci rozdrobnionej. Niestety kasze nie cieszą się w Polsce tak dużą popularnością, jak ziemniaki. A szkoda, bo mają wiele zalet, które można z powodzeniem wykorzystać w procesie odchudzania.

Kasze w diecie a odchudzanie

Kasze mają w swoim składzie błonnik oraz białko, czyli składniki odżywcze, które odgrywają ważną rolę w procesie odchudzania. Błonnik wspiera pracę układu pokarmowego. Nie ulega strawieniu i ma zdolność wiązania wody. Dzięki temu zwiększa objętość treści pokarmowych w żołądku, co w konsekwencji przedłuża uczucie sytości. Sprawia, że nie czujemy się głodni. Nie mamy ochoty na sięganie po przekąski między posiłkami. To bardzo ważne, bowiem podstawą diet redukcyjnych jest ograniczenie liczby przyjmowanych kalorii.

Co więcej, błonnik pokarmowy drażni ściany jelit, a w rezultacie przyspiesza ich perystaltykę. Dzięki czemu przemiana materii następuje szybciej. Jednocześnie błonnik zwiększa wydzielanie kwasów żółciowych, wpływa pozytywnie na mikroflorę jelitową i chroni przed różnymi dolegliwościami gastrycznymi, na przykład z zaparciami czy biegunkami.

W zahamowaniu nadmiernego apetytu i przyspieszeniu przemiany materii pomaga również białko. Jednocześnie wspiera pracę mięśni i ułatwia ich regenerację po wysiłku. Należy pamiętać, że najlepsze efekty odchudzania można uzyskać, gdy połączymy ograniczoną podaż kalorii z umiarkowaną aktywnością fizyczną, dostosowaną do wieku, możliwości oraz sytuacji zdrowotnej.

Warto zwracać uwagę także na indeks glikemiczny (IG) poszczególnych produktów. Im niższy, tym lepiej. Należy bowiem pamiętać, że artykuły spożywcze z niewielkim IG nie powodują nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi. „Skoki” poziomu cukru we krwi są niebezpieczne dla zdrowia i zwiększają apetyt, sprzyjając przyjmowaniu nadmiarowej liczby kalorii i tyciu.

Jakie kasze jeść, by schudnąć?

Najlepszym wyborem podczas odchudzania są kasze z dużą zawartością błonnika i białka, a także niskim indeksem glikemicznym. Te kryteria spełniają:

kasza jęczmienna pęczak,

kasza gryczana,

kasza bulgur.

Trzeba uważać, by nie rozgotowywać kasz, bo to źle wpływa na ich właściwości. Najlepiej przyrządzać je w niewielkiej ilości płynu (2 szklanki wody na jedną szklankę danej kaszy).

– Osobiście często dodaję do gotowania kaszy odrobinę soli oraz łyżeczkę oleju kokosowego lub oliwy z oliwek. Smak kaszy jest wówczas o wiele bardziej bogaty, a dodatkowo zmniejsza się indeks glikemiczny potrawy i podnosi się współczynnik sytości – radzi na swoim blogu Viola Urban.

Kasza pęczak, gryczana lub bulgur świetnie komponują się z warzywami, grzybami i owocami, na przykład jabłkiem czy śliwką. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że samo jedzenie kaszy nie sprawi, że zrzucimy nadprogramowe kilogramy. Wiele zależy od jakości oraz rodzaju innych spożywanych produktów. Nie bez znaczenia jest przywołana wcześniej aktywność fizyczna.

