Sok z kiszonej kapusty pomoże w odchudzaniu. Poleciła mi go siostra, która teraz wygląda jak modelka

Zdrowe odchudzanie opiera się na zrównoważonym podejściu do żywienia. Niezwykle ważne jest to, by dostarczać do organizmu odpowiednią ilość składników odżywczych, ale także kontrolować przy tym spożywaną ilość kalorii. Warto znać też różne triki, dzięki którym pozbycie się kilogramów będzie prostsze – na przykład, jak oszukać głód podczas odchudzania. To jednak nie wszystko – możecie też sięgnąć po sok z kiszonej kapusty.

Sok z kiszonej kapusty na odchudzanie

Sposobów, które wspomagają proces odchudzania, jest naprawdę bardzo wiele. Jednym z nich jest picie soku z kiszonej kapusty. Jest to napój, który zawiera witaminy i probiotyki. Powstaje poprzez proces fermentacji kiszonej kapusty, który jest pełen korzystnych dla zdrowia bakterii mlekowych. Ten kwaśny napój jest odpowiedni dla osób, które chcą pozbyć się dodatkowych kilogramów, ponieważ korzystanie wpływa na układ trawienny. Zawiera naturalne enzymy i probiotyki, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego, a przez to – poprawiają metabolizm i sprzyjają utracie niechcianych kilogramów.

Dodatkowo sok z kiszonej kapusty jest niskokaloryczny, co oznacza, że dostarcza niewielu kalorii, ale jest bogaty w składniki odżywcze. Dzięki temu łatwiej ograniczyć dzienną podaż kalorii w diecie, przez co łatwiej jest schudnąć. Zawiera także błonnik, który „wypełnia” żołądek, a przez to daje uczucie sytości. Pamiętajcie jednak, że choć taki napój może wspomagać odchudzanie, kluczowe jest zrównoważone odżywianie i aktywność fizyczna jako główne elementy zdrowego procesu utraty wagi.

Jakie jeszcze działanie ma sok z kiszonej kapusty?

Sok z kiszonej kapusty jest świetnym źródłem witaminy C. Jest więc polecany osobom, które chcą wzmocnić odporność organizmu, ale też wesprzeć pracę układu pokarmowego. Regularne picie soku z kiszonej kapusty działa jednak znacznie szerzej. Między innymi zapobiega anemii, wspiera florę bakteryjną jelit, ma także właściwości antyoksydacyjne. Dodatkowo napój ten wykazuje potencjalne działanie przeciwnowotworowe oraz wpływa na regulację poziomu cukru i cholesterolu w organizmie. To z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób układu krążenia.

Jak często pić sok z kiszonej kapusty?

Wiele osób zastanawia się, jak często pić sok z kiszonej kapusty. Możecie robić to codziennie, jednak pamiętajcie, by były to niewielkie ilości tego napoju. Owszem, ma on wiele prozdrowotnych właściwości, jednak może również przyczyniać się do zatrzymywania wody w organizmie oraz rozwoju nadciśnienia. Zalecane jest więc picie jednej małej szklanki soku z kapusty kiszonej w ciągu dnia. Zanim zaczniecie pić ten napój, koniecznie sprawdźcie też, kto nie powinien pić soku z kapusty kiszonej.

