Pozwala szybko schudnąć. Poznaj zasady, zalety i wady diety karniwora

Dieta diecie nierówna. Coraz częściej mówi się i pisze o potencjalnie szkodliwym wpływie na stan zdrowia popularnych diet. Do grupy kontrowersyjnych diet zaliczana jest dieta karniwora, inaczej dieta mięsożercy lub dieta mięsna, która kusi możliwością spożywania dużej ilości mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dieta karniwora ma pomóc w redukcji masy ciała i przynieść dodatkowe korzyści. Zdaniem twórcy diety mięsożercy zapewnia ona stabilizację gospodarki glukozowo-insulinowej i powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy. Niestety, „cudowna” dieta karniwora może w negatywny sposób przełożyć się na stan naszego zdrowia. Jednym ze skutków ubocznych stosowania diety mięsnej, są niedobory żywieniowe, związane z eliminacją wielu produktów spożywczych, które dostarczają do organizmu niezbędne składniki odżywcze.

Dieta karniwora – informacje podstawowe

Spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego pozwala zaspokoić zapotrzebowanie m.in. na pełnowartościowe białko, witaminę B12 oraz kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jednak może też poważnie zaszkodzić naszemu zdrowiu. Nadmiar produktów pochodzenia zwierzęcego, które są bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy, w niekorzystny sposób wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego, zwiększając ryzyko rozwoju raka jelita grubego, a także może przyczyniać się do występowania innych skutków ubocznych.

Czytaj też:

Dieta a rak jelita grubego. Co jeść, aby zatrzymać falę zachorowań na ten nowotwór?

Mięso może stanowić element zdrowej i dobrze zbilansowanej diety, ale powinno być spożywane w ograniczonej ilości. To samo tyczy się innych produktów pochodzenia zwierzęcego, do których zaliczamy jaja, mleko, sery, tłuszcze zwierzęce (np. masło i smalec). Zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia podstawą zdrowej diety powinny być produkty roślinne m.in. warzywa oraz produkty pełnoziarniste. Dietetycy podkreślają, że choć dieta karniwora stała się bardzo popularna w ostatnich latach i pomaga schudnąć, to nie stanowi zdrowego sposobu redukcji masy ciała.

Podstawę diety karniwora stanowi białko pochodzenia zwierzęcego, które zapewnia uczucie sytości i przyśpiesza metabolizm, jednak w diecie mięsnej brakuje warzyw, owoców i produktów zbożowych, które stanowią źródło witamin (np. witaminy C), ważnych dla utrzymania dobrego zdrowia składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego, który usprawnia funkcjonowanie układu trawiennego.

Dieta karniwora – na czym polega?

Dieta karniwora to bardzo restrykcyjny sposób odżywiania, który nie jest zgodny z zaleceniami specjalistów od spraw żywienia. Zasady diety karniwora są sprzeczne z zasadami zdrowego odżywiania. Ten sposób żywienia opiera się na spożywaniu wyłącznie produktów odzwierzęcych.

Produkty dozwolone na diecie karniwora to m.in.:

różne rodzaje mięs np. drób, wołowina, wieprzowina, królik, cielęcina, dziczyzna, jagnięcina,

tłuszcze zwierzęce np. masło, smalec, łój,

sery żółte i sery pleśniowe,

ryby morskie i ryby słodkowodne,

owoce morza (np. krewetki, kalmary),

jaja,

przetwory mleczne o niskiej zawartości laktozy i węglowodanów np. kefir, maślanka, jogurt.

Podczas stosowania diety karniwora trzeba unikać przetworzonej żywności oraz m.in. słodyczy oraz alkoholu i kawy. Jadłospis należy komponować z produktów wysokiej jakości.

Produkty zakazane na diecie karniwora to m.in.:

produkty zbożowe np. pieczywo, makarony, kasze, ryż, płatki zbożowe, otręby,

produkty mleczne z dużą zawartością laktozy tj. niefermentowane napoje oraz przetwory mleczne, mleko,

owoce,

warzywa,

rośliny strączkowe np. fasola, groch,

pestki,

orzechy,

nasiona,

masło orzechowe,

oleje roślinne.

Jak widać, jadłospis diety karniwora uwzględnia produkty, których spożycie powinniśmy ograniczyć, chcąc stosować zdrową dietę i wyklucza produkty, które uważane są za podstawę zdrowego odżywiania.

Zalety diety karniwora

Osoby stosujące dietę karniwora, zachwalają jej spektakularne efekty. Skutkiem jej stosowania jest szybka utrata masy ciała, która zachęca do stosowania diety mięsnej. Dieta karniwora podobno zmniejsza dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, zmniejsza bóle stawów, redukuje zaburzenia ze strony układu hormonalnego, stabilizuje gospodarkę glukozowo-insulinową, poprawia skład ciała i proporcje sylwetki oraz zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni.

Eliminacja węglowodanów na rzecz znacznego zwiększenia spożycia białka może przynieść wiele korzyści. Niektóre badania wskazują, że dieta karniwora pomaga zmniejszyć dolegliwości występujące przy cukrzycy oraz może być stosowana w chorobach autoimmunologicznych, bo zmniejsza reakcje autoimmunologiczne, które związane są z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego.

Dieta karniwora pozwala szybko schudnąć, poprawia stan skóry i może przyczynić się do poprawy funkcjonowania mózgu, o ile zakłada duże spożycie ryb, które są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Wady diety karniwora

Ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia podczas stosowania diety karniwora zwiększa m.in. wysokie spożycie białka, które może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu nerek. Dieta karniwora nie może być stosowana przez osoby z chorymi nerkami! Co więcej, dieta ta jest bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, które podwyższają poziom złego cholesterolu i trójglicerydów, przyczyniając się tym samym do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Dieta karniwora nie dostarcza do organizmu błonnika pokarmowego, witamin i składników mineralnych. Stosowanie diety karniwora może spowodować niedobór witamin i substancji mineralnych, które znajdują się w produktach roślinnych.

Inne wady diety mięsnej to m.in.:

spadek energii, który jest związany z brakiem węglowodanów w diecie,

zaburzenia pamięci i koncentracji,

osłabienie.

Warto pamiętać, że niedobory witamin i minerałów przyczyniają się do rozwoju wielu chorób. Dieta mięsna, choć bogata np. w witaminy z grupy B, witaminę D, żelazo oraz cynk i fosfor, nie dostarcza do naszego organizmu odpowiedniej ilości np. witaminy C, wapnia oraz magnezu. Niedobory witamin i minerałów, u osób, które stosują dietę karniwora, mogą skutkować niedożywieniem oraz związanymi z nim zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu (np. zaburzeniami płodności i zaburzeniami cyklu menstruacyjnego).

Podsumowując, dieta mięsożercy to jedna z kontrowersyjnych diet odchudzających. Restrykcyjny charakter diety uwzględnia eliminację m.in. warzyw, owoców i produktów zbożowych, które są źródłem niezbędnych do przebiegu podstawowych procesów biologicznych witamin i minerałów. Co więcej, dieta karniwora może w destrukcyjny sposób wpłynąć na zdrowie nerek oraz układu sercowo naczyniowego. Przed zastosowaniem diety mięsnej należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem oraz wykonać m.in. badanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Czytaj też:

Jak „podkręcić” metabolizm podczas odchudzania? Jem te produkty, a kilogramy znikają jak szaloneCzytaj też:

To najlepszy owoc na odchudzanie. Sprawdzi się jako „wypełniacz” posiłków

Źródła: