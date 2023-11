To „trio” sprawi, że szybciej pozbędziecie się zbędnych kilogramów. Pijcie na zdrowie i szczupłą sylwetkę

Koktajle na bazie owoców i warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Zresztą nie bez powodu. To dobry sposób na przemycenie do codziennej diety witamin i składników odżywczych, a także podkręcenie metabolizmu. Oczywiście działanie koktajlu zależy od tego, co znajdzie się w jego składzie. Przy odchudzaniu świetnie sprawdza się między innymi bazyliowa mieszanka czy koktajl o smaku ciasta jagodowego.

Dziś jednak proponujemy koktajl z gruszek, kakao i zdrowej maślanki. To niecodzienne trio pomoże wam spalić tłuszcz, a do tego jest smaczne. Zobaczcie, jak przyrządzić tę wyjątkową „miksturę”.

Przepis: Koktajl gruszkowo-kakaowy Ten pyszny koktajl pomoże wam szybciej pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 3 min. Liczba porcji 1 Składniki szklanka maślanki

duża, dojrzała gruszka

pół łyżki ciemnego kakao

kilka kawałków gorzkiej czekolady (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówDokładnie umyjcie gruszkę, usuńcie z niej gniazda nasienne i pokrójcie owoc na mniejsze kawałki. Możecie obrać owoc ze skórki, ale nie jest to konieczne. Przygotowywanie koktajluWrzućcie kawałki gruszki do kielicha blendera. Dolejcie maślankę, dosypcie kakao, a następnie zmiksujcie wszystko na gładką masę. Podawanie koktajluZmiksowany koktajl przelejcie do szklanek. Możecie go posypać wiórkami gorzkiej czekolady.

Jeśli nie macie w domu maślanki, użyjcie kefiru, napoju roślinnego, mleka lub jogurtu naturalnego. Proporcje poszczególnych składników możecie dopasować do indywidualnych upodobań smakowych.

Dlaczego koktajl gruszkowo-kakaowy wspomaga odchudzanie?

Odchudzające właściwości koktajlu to zasługa zawartych w nim składników. Kakao jest źródłem kofeiny, teobrominy, a także polifenoli, które pozytywnie wpływają na układ pokarmowy. Usprawniają proces usuwania toksycznych produktów przemiany materii z organizmu i przyspieszają spalanie tłuszczu. Warto też pamiętać, że kakao dostarcza błonnika, który przedłuża uczucie sytości. W rezultacie chroni nas przed podjadaniem i przyjmowaniem zbędnych kalorii. Dzięki temu łatwiej i szybciej możemy zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Wiele cennych związków wspomagających odchudzanie znajdziemy również w maślance, czyli „produkcie ubocznym” powstałym przy produkcji masła. Ale nie dajcie się zwieść pozorom i nie traktujcie jej niczym odpad. To cenny napój, który podobnie jak kakao, hamuje nadmierny apetyt i wydłuża uczucie sytości. Wszystko za sprawą dużych ilości białka i wapnia obecnych w napoju. Zresztą nie bez powodu maślanka jest wykorzystywana w diecie „ostatniej chwili” przez osoby, które chcą szybko zrzucić kilka kilogramów, poprawić trawienie i pozbyć się dolegliwości gastrycznych.

A co z gruszką? Jej dodatek sprawia, że koktajl nabiera naturalnej słodyczy. Nie musicie się tego cukru obawiać. Owoc ma stosunkowo niewiele kalorii (100 g to około 60 kcal) i zawiera błonnik, który pobudza metabolizm. Dlatego może być świetnym sprzymierzeńcem w odchudzaniu. Poza tym ma niski indeks glikemiczny, więc nie podnosi zbyt szybko stężenia glukozy w organizmie. To ważna informacja dla osób z cukrzycą.

Jak koktajl gruszkowo-kakaowy działa na organizm?

Koktajl gruszkowo-kakaowy nie tylko wspomaga odchudzanie, ale też wywiera pozytywny wpływ na pracę innych narządów. Dzięki zawartości kakao pobudza organizm do działania i poprawia funkcjonowanie poznawcze. Jednocześnie spowalnia procesy starzenia się komórek, obniża ciśnienie tętnicze krwi i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów oraz miażdżycy. Z kolei dodatek maślanki sprawia, że koktajl działa niczym naturalny probiotyk i odbudowuje mikroflorę jelitową.

Czytaj też:

Koktajl odchudzający na maślance. Pokochacie jego ogórkowy smakCzytaj też:

Przepis na obłędny mus czekoladowy, który nie pójdzie w boczki. 5 minut i gotowe