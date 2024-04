Odchudzanie po pięćdziesiątce. Włącz ten produkt do diety i patrz jak kilogramy znikają

Po pięćdziesiątym roku życia zmniejsza się tempo podstawowej przemiany materii. W tym wieku często daje o sobie znać również wiele różnego rodzaju schorzeń i dolegliwości. To może sprzyjać przybieraniu na wadze i jednocześnie utrudniać odchudzanie. Co można zrobić, by sobie pomóc? Nierzadko wystarczy kilka prostych zmian w codziennych nawykach i diecie. Bardzo dobre efekty przynosi włączenie do jadłospisu zwłaszcza jednego produktu.

Twaróg a odchudzanie

Twaróg jest źródłem pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka. Ten makroskładnik odgrywa bardzo istotną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Spowalnia opróżnianie żołądka z treści pokarmowych, a tym samym sprawia, że dłużej odczuwamy sytość po posiłku. Hamuje głód, co znacznie ułatwia kontrolowanie masy ciała i zapobiega podjadaniu. Co więcej, przeprowadzone badania dowiodły, że spożycie białka pozwala zwiększyć tempo przemiany materii średnio o 25 procent.

Dlaczego warto jeść twaróg po pięćdziesiątce?

Twaróg to nie tylko źródło białka, ale również wielu cennych mikroelementów. Serek zawiera między innymi wapń, fosfor i potas. Wzmacnia kości i okazuje się niezwykle pomocny w walce z osteoporozą. W przebiegu choroby dochodzi do stopniowe zaniku masy kostnej. Zmniejsza się gęstość mineralna kości, co prowadzi do ich osłabienia i zwiększa ryzyko złamań. Schorzenie dotyka głównie osób po pięćdziesiątym roku życia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że twaróg ma niski indeks glikemiczny. Oznacza to, że nie powoduje nagłych „skoków” poziomu cukru we krwi. Wręcz przeciwnie – reguluje jego stężenie w organizmie. Dlatego może być bezpiecznie spożywany przez osoby z cukrzycą lub insulinoopornością.

Jak wykorzystać twaróg w kuchni?

Twaróg można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. To nie tylko świetny dodatek do kanapek. Zrobisz też z niego pyszny farsz do pierogów, naleśników lub klusek leniwych. Ser doskonale sprawdzi się również jako dodatek do sałatek, owsianek, makaronów, a nawet koktajli. Można go łączyć między innymi z bananem, orzechami, czy truskawkami. Zmieszany z jogurtem, miodem i owocami stworzy szybki, sycący, pyszny, a zarazem niskokaloryczny deser.

Czy każdy może jeść twaróg?

Twaróg nie jest wskazany dla osób z nietolerancją laktozy. To cukier występujący w mleku i produktach mlecznych. Jego spożycie może prowadzić do wystąpienia dolegliwości gastrycznych. Pojawiają się wzdęcia, biegunki, bóle brzucha czy uczucie przelewania w żołądku.

