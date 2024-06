Siostra pokazała mi, co dodaje do kawy. Chyba ją ozłocę za ten patent

Uwielbiam kawę i nie wyobrażam sobie dnia bez małej czarnej. Chętnie też eksperymentuje z jej składem. Ostatnio siostra pokazała mi pewien nietypowy dodatek, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki niemu kawa zyskała nie tylko ciekawy smak, ale też cenne właściwości. Chodzi o pastę pistacjową.

Jak przygotować kawę z pastą pistacjową?

Kawa pistacjowa cieszy się dużą popularnością w wielu różnych krajach, między innymi we Włoszech. Nie ma jednego przepisu na ten napój. Można go przygotować na wiele różnych sposobów. Najprostszy polega na dodaniu do kubka lub filiżanki pasty pistacjowej (wystarczy łyżeczka), zalaniu jej gorącym naparem i wymieszaniu składników.

Jeśli należysz do grona zwolenników kawy z mlekiem, z pewnością przypadnie ci do gustu pistacjowe latte. Jak je zrobić? Zaparz espresso. Dodaj do niego łyżeczkę pasty pistacjowej i dokładnie wymieszaj. Na koniec spień mleko (krowie lub roślinne) i dolej je do kawy. Wierzch napoju możesz posypać pokruszonymi pistacjami.

Jak zrobić pastę pistacjową do kawy?

Zaopatrz się w niesolone pistacje. Nagrzej piekarnik do 180 stopni i umieść orzechy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, tak, by się ze sobą nie stykały. następnie blachę włóż do piekarnika na około 5-7 minut. Uprażone orzechy pozostaw do wystygnięcia. Gdy osiągną temperaturę pokojową, zmiel je w blenderze. Początkowo pistacje będą przypominały mąkę, ale z czasem oddadzą tłuszcz, który nada masie kremową konsystencję. Jeśli chcesz przyspieszyć ten proces, dodaj do orzechów odrobinę oliwy.

Dlaczego warto sięgnąć po pastę pistacjową?

Pasta pistacjowa to dość kaloryczny dodatek (w 100 gramach znajduje się około 550 kcal), ale Skrywa w sobie wiele cennych mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera witaminy z grupy B, cynk magnez, fosfor, potas itp. Jest też źródłem błonnika, który zapewnia uczucie sytości na dłużej i usprawnia pracę jelit. Dzięki temu przyspiesza metabolizm i ułatwia spalanie kalorii. Paradoksalnie więc kawa z pastą pistacjową może wspomóc proces zgubienia nadprogramowych kilogramów. Oczywiście samo picie napoju nie jest gwarancją sukcesu w odchudzaniu. Ważną rolę odgrywa również aktywność fizyczna i zbilansowana dieta, bogata w owoce i warzywa.

Pistacje mają w swoim składzie również przeciwutleniacze. Związki te chronią organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, niwelują stany zapalne i chronią przed różnymi schorzeniami. Zmniejszają ryzyko wystąpienia takich chorób jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego czy nadciśnienie tętnicze. Poza tym spowalniają procesy starzenia się organizmu i wzmacniają odporność.

