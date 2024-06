W parę minut zrobicie w domu kawę jak z najlepszej kawiarni. Poznajcie przepis na orange freshpresso

Orange freshpresso to połączenie małej czarnej i soku pomarańczowego. Wbrew pozorom oba składniki tworzą bardzo zgrany duet. Słodko-kwaśny smak owoców doskonale równoważy lekką goryczkę espresso. Cytrusowo-kawowy napój znosi zmęczenie i senność. Pobudza do działania, a jednocześnie orzeźwia. W dodatku robi się go bardzo szybko. Wystarczy kilka minut.

Jak przygotować orange freshpresso? Prosty przepis

Przepis jest bardzo prosty. Zaparzcie espresso (50 ml) i wlejcie je do soku pomarańczowego (100 ml). Róbcie to bardzo ostrożnie, najlepiej po ściankach szklanki. Dzięki temu uzyskacie ciekawy efekt wizualny. Gotowy napój możecie ozdobić zgodnie z indywidualnymi upodobaniami.

W roli dekoracji świetnie sprawdzi się na przykład plasterek pomarańczy, gałązka rozmarynu, laska cynamonu lub mięta. Jeśli należycie do grona zwolenników kaw mrożonych, dodajcie do orange freshpresso kilka kostek lodu. Pamiętajcie o tym na początkowym etapie jego przygotowywania. Jeszcze zanim sok pomarańczowy i espresso trafią do szklanki.

Nie zapominajcie o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – możecie dowolnie zmieniać proporcje poszczególnych składników, a także wzbogacać podstawową recepturę o inne dodatki, na przykład wodę gazowaną lub przyprawy. Dosypanie do freshpresso odrobiny cynamonu lub kardamonu pozytywnie wpłynie na układ pokarmowy i usprawni perystaltykę jelit, a w rezultacie przyspieszy metabolizm i spalanie tłuszczu.

Jaki sok do orange freshpresso wybrać?

Sok pomarańczowy to podstawa orange freshpresso. Najlepiej wycisnąć go na własną rękę ze świeżych, dojrzałych owoców. Jeżeli decydujecie się na zakup napoju ze sklepu, zwracajcie uwagę na skład produktu. Wybierzcie ten bez dodatku sztucznych barwników, konserwantów, wzmacniaczy smaku czy cukru. Im krótsza lista składników, tym lepiej. Pamiętajcie też, że te, których w danym wyrobie jest najwięcej, wymieniane są na samym początku.

