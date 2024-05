Dodajesz ten składnik do kawy? Uważaj, przez to mała czarna traci swoje właściwości

Kawa zawiera kofeinę. Związek ten jest znany przede wszystkim ze swoich pobudzających właściwości. Stymuluje układ nerwowy. Wzmacnia koncentrację i poprawia funkcjonowanie poznawcze. Zmniejsza też uczucie zmęczenia. Nierzadko jednak picie kawy może wywołać odwrotny efekt od zamierzonego i zwiększyć senność, zamiast ją zniwelować. Wszystko przez jeden popularny dodatek do małej czarnej. Sięga po niego wiele osób, nie zdając sobie sprawy z faktu, jakie może mieć to konsekwencje.

Kiedy kawa traci swoje pobudzające właściwości?

Dlaczego kawa nie dodaje energii i powoduje znużenie? W dużej mierze za ten stan rzeczy odpowiada cukier. Jego dodatek podnosi poziom glukozy we krwi. Jej nagły wzrost skłania trzustkę do intensywnej pracy i uwalniania dużych dawek insuliny. Pod ich wpływem stężenie cukru w organizmie szybko spada, co sprzyja występowaniu uczucia senności i znużenia po wypiciu dosładzanej małej czarnej. Nasilenie tych objawów może być różne. Im więcej cukru znajdzie się w kawie, tym mocniejszy efekt.

Wiele też zależy od indywidualnej wrażliwości organizmu na kofeinę. Z czasem może się ona zmniejszać, co wiąże się z koniecznością przyjmowania większych dawek związku, by osiągnąć pożądany efekt pobudzenia i wzrostu energii. Należy jednak podkreślić, że z kofeiną nie wolno przesadzać. Jej nadmiar sprzyja występowaniu różnego rodzaju problemów zdrowotnych. Może prowadzić do pojawienia się bezsenności, zaburzeń rytmu serca, dolegliwości gastrycznych, bólów głowy, drażliwości, niepokoju i lęku. Zwiększa też ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze oraz inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Specjaliści zalecają, by pić nie więcej niż 3-4 filiżanek kawy dziennie.

Czym zastąpić cukier w kawie?

Cukier nie jest najlepszym dodatkiem do kawy. Spożywany w dużych ilościach zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu drugiego, otyłości oraz innych poważnych schorzeń. Trzeba przy tym pamiętać, że składnik ten występuje nie tylko w formie przyprawy. Znajdziemy go w wielu produktach spożywczych, także tych, które nie mają słodkiego smaku.

Cukier w kawie z powodzeniem zastąpić mogą inne, znacznie zdrowsze przyprawy, na przykład cynamon. Ma on wiele cennych właściwości. Jest silnym antyoksydantem. Wykazuje działanie przeciwzapalne. Obniża poziom cholesterolu i glukozy we krwi. Zwalcza szkodliwy wpływ wolnych rodników odpowiedzialnych między innymi za szybsze starzenie się organizmu. Poza tym wspiera proces zrzucania nadprogramowych kilogramów.

Dobrym zamiennikiem cukru w kawie jest również miód. Doskonale sprawdzą się też ksylitol lub erytrol. Jeśli natomiast lubisz eksperymentować, dodaj do małej czarnej kawałek gorzkiej czekolady. Dzięki temu napój zyska nie tylko więcej słodyczy, ale też oryginalny smak. Pamiętaj, by sięgać po produkt dobrej jakości. Najlepiej wykorzystać ten z jak największą ilością kakao (minimum 70 procent).

