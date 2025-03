Dodaj do kawy 3 składniki i poczuj jak jelita wchodzą na wyższy bieg. Włącz turbospalanie kalorii

Kawa świetnie komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Należy jednak wybierać je „z głową”. Lepiej zrezygnować z cukru, śmietanki czy syropów smakowych na rzecz innych składników, które nie tuczą, ale wspomagają utratę nadprogramowych kilogramów. Świetnie sprawdzi się między innymi cynamon i imbir. Warto uzupełnić ten „duet” o jeszcze jeden produkt, który wzmocni jego odchudzające właściwości i zamieni zwykłą „małą czarną” w prawdziwy booster dla jelit.

Jak zamienić kawę w turbospalacz tłuszczu?

Wystarczy dodać do świeżo zaparzonego espresso sto mililitrów soku z grejpfruta szczyptę cynamonu i łyżeczkę startego imbiru. Jak to możliwe, że ten „kwartet” działa niczym booster dla jelit i przyspiesza spalanie kalorii? By zrozumieć stojące za tym mechanizmy, trzeba przyjrzeć się bliżej właściwościom poszczególnych składników tworzących przywołany napój.

Grejpfrut zawiera naringinę, która nadaje mu charakterystyczny gorzki smak. Ma też wiele innych cennych właściwości. Związek ten należy do grupy flawonoidów. Wzmacnia działanie kofeiny obecnej w kawie. Zwiększa tempo spoczynkowej przemiany materii średnio o 10 procent. Nasila też lipolizę, czyli rozpad komórek tłuszczowych. Jednocześnie wpływa pozytywnie na gospodarkę węglowodanową organizmu. Obniża stężenie glukozy we krwi i zapobiega nagłym „skokom” poziomu cukru. Tym samym zmniejsza ryzyko napadów głodu i ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Warto też wspomnieć, że naringina wykazuje również przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne. Obecnie trwają badania nad rolą tego związku w profilaktyce chorób nowotworowych oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące.

Odchudzanie wspiera również połączenie imbiru i cynamonu. Te przyprawy pobudzają termogenezę. Zmuszają organizm do wytwarzania większej ilości ciepła, co z kolei wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym i przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Wzmacniają też odporność i ułatwiają zwalczanie różnego rodzaju infekcji. Neutralizują też szkodliwą aktywność wolnych rodników. Łagodzą stany zapalne tkanek, spowalniają stężenie i obniżają poziom „złego cholesterolu”. W efekcie pośrednio zmniejszają ryzyko rozwoju miażdżycy, udaru mózgu czy zawału serca.

Co jeszcze dodać do kawy, by szybciej schudnąć?

Odchudzające właściwości kawy można również wzmocnić dodając do naparu, takie składniki, jak na przykład chili, kardamon, goździki czy czarny pieprz. Pamiętaj jednak, że samo picie „małej czarnej” nie wystarczy, by zgubić nadprogramowe kilogramy. Ważną rolę w redukcji wagi odgrywa bowiem również aktywność fizyczna i odpowiednia dieta, bogata w błonnik. Dopiero połączenie tych trzech elementów przyniesie zadowalające i – co niemniej istotne – trwałe efekty.

Rada: choć połączenie kawy i grejpfruta może być skutecznym sposobem na naturalne przyspieszenie metabolizmu i wspomaganie odchudzania, to należy stosować je z umiarem i zwrócić uwagę na ewentualne interakcje napoju z lekami.

