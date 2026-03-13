Chcesz schudnąć 10 kg do lata? Dietetyczka wskazuje 3 proste zasady

Wielu z nas wraz ze zbliżającym się latem zaczyna myśleć o swojej sylwetce i stawia sobie za cel schudnięcie kilku kilogramów. Głównym założeniem jest to, by poczuć się lepiej we własnym ciele. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że taka zmiana gwarantuje lepsze samopoczucie, a do tego korzystnie przekłada się też na nasze zdrowie.

Trzy zasady odchudzania według dietetyczki

Dietetyczka Joanna Kasietczuk opublikowała na YouTube nagranie, w którym zdradziła, jakie jej zdaniem zasady pomogą schudnąć do lata.

To trzy proste zasady, dzięki którym schudniesz 10 kg do wakacji – zaczęła swoją wypowiedź specjalistka od zdrowego odżywiania.

Pierwszą wskazówką jest to, by jeść trzy proste, ale sycące posiłki w ciągu dnia zamiast pięciu mniejszych. Ważne jest to, by nie podjadać między nimi. Zasada numer dwa mówi o tym, by wyeliminować z diety węglowodany takie jak makaron czy pieczywo oraz słodycze. Trzecią wskazówką jest to, by w każdym posiłku znalazła się porządna porcja białka, ale też zdrowy tłuszcz i warzywa lub owoce niskowęglowodanowe.

O czym jeszcze pamiętać?

Pamiętaj o tym, że jednym z fundamentów odchudzania jest deficyt kaloryczny. Oznacza to, że twoje ciało musi zużyć więcej energii, niż przyjmuje z pożywieniem. Z kolei sprzymierzeńcem w walce z głodem jest nie tylko białko, ale też błonnik pokarmowy, dlatego ważne, by w twojej diecie znalazły się produkty, które są bogate w ten składnik.

Podczas odchudzania, poza odpowiednią dietą, niezbędna jest również aktywność fizyczna. Regularny ruch pomaga zwiększyć wydatek energetyczny organizmu, dzięki czemu łatwiej osiągnąć deficyt kaloryczny niezbędny do redukcji masy ciała. Ćwiczenia wspierają także przyspieszenie metabolizmu.

Niezwykle istotna jest też świadomość, że gdy już uda ci się schudnąć, nadal należy dbać o zdrowy sposób odżywiania i regularnie się ruszać, by uniknąć efektu jo-jo. Kluczem do sukcesu są systematyczność i wytrwałość.

