Dieta Haya, czyli tych produktów spożywczych lepiej ze sobą nie łączyć

Każdy z nas ma ulubione produkty, które lubi ze sobą łączyć. Pewne produkty spożywcze powinny być nawet jedzone razem nie tylko ze względu na smak, ale również wartości zdrowotne. Niestety, istnieją również takie składniki, których nigdy nie powinniśmy łączyć w jednym posiłku. Sprawdź, co jeść razem, a co osobno.

Dieta Haya – najpopularniejsza dieta rozdzielna

Dieta Haya dopuszcza łączenie produktów białkowych i neutralnych oraz węglowodanowych i neutralnych, ale wyklucza łączenie białek z węglowodanami. Teoria, na której opiera się dieta rozdzielna, nigdy nie została do końca potwierdzona badaniami naukowymi. Istnieją jednak zakazane połączenia żywieniowe, które bezpośrednio wpływają na obniżenie wartości odżywczych spożywanych ze sobą produktów i tym samym utrudniają wchłanianie cennych dla naszego zdrowia witamin oraz minerałów.

Jakich produktów nie można ze sobą łączyć?

Niektóre produkty spożywane np. z czerwonym mięsem, nabiałem lub czarną herbatą, mogą utrudniać przyswajanie witamin, żelaza, magnezu, wapnia i innych witamin oraz minerałów. Niezdrowe połączenia mogą także skutkować wzdęciami i niestrawnością. Czego nie można ze sobą łączyć?

Kulinarne eksperymenty pozwalają odkrywać nowe smaki i urozmaicają nasze życie. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystko, co doskonale smakuje, może być wartościowe dla naszego zdrowia.

1. Ogórki zielone i warzywa bogate w witaminę C

Zielone ogórki są źródłem askorbinozy, czyli enzymu rozkładającego witaminę C. Z tego względu łączenie ich np. w sałatce z warzywami bogatymi w kwas l-askorbinowy będzie skutkowało stratą cennej witaminy C, która nie tylko wzmacnia odporność organizmu, ale także jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. Oczywiście stosując zdrową dietę i od czasu do czasu jedząc np. sałatkę z ogórka i pomidora, nie odczujemy żadnych skutków tego niefortunnego połączenia. Warto jednak o nim wiedzieć i tak komponować swój jadłospis, aby żaden z jego składników nie powodował strat żywieniowych.

2. Herbata z cytryną

Herbata z cytryną to ulubiony napój wielu osób zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Przyjemnie rozgrzewa i dodatkowo ma wzmacniać odporność i chronić przed chorobami wirusowymi. Po herbatę z cytryną sięgamy także, gdy dopadnie nas przeziębienie. Niestety jest to spory błąd, bo obecna w cytrynie witamina C oraz obecny w liściach herbaty glin łączą się ze sobą i tworzą potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia cytrynian glinu. Związek ten może m.in. zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

3. Gorące napoje oraz potrawy i naturalny miód

Miód ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jest naturalnym antybiotykiem, wspomaga leczenie chorób wirusowych oraz walczy z rozwijającymi się w naszym organizmie grzybami. Działa też jak naturalna szczepionka przeciwko alergii – może chronić przed alergią na pyłki roślin i traw, a także stanowić naturalny sposób na odczulanie. Ponadto, miód jest źródłem wielu cennych składników odżywczych, ale tylko wówczas, gdy go nie podgrzewamy i nie dodajemy go np. do gorącej herbaty. Temperatura powyżej 70 stopni Celsjusza czyni miód bezwartościowym pod względem odżywczym i pozbawia go właściwości zdrowotnych.

4. Czerwone wino i pokarmy bogate w żelazo

Czerwone wino wydaje się idealnym dodatkiem do mięs. Niestety tak nie jest, bo obecne w czerwonym winie garbniki skutecznie utrudniają przyswajanie żelaza, którego źródłem jest właśnie mięso. Żelazo hemowe jest nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, dlatego, jeżeli mamy skłonność do anemii, najlepiej unikać wypijania lampki wina do posiłku zawierającego mięso.

5. Alkohol i napoje light

Drinki zawierające wysokoprocentowy alkohol oraz napoje typu light to niemal wybuchowe połączenie. Znajdujący się m.in. w bezcukrowych napojach gazowanych aspartam wchodzi w reakcje z alkoholem, co sprawia, że drinki nie tylko szybciej uderzają do głowy, ale także mogą powodować przyśpieszoną akcję serca.

Jakie pokarmy ze sobą łączyć?

Jak jeść zdrowo? Aby zdrowo się odżywiać, warto przestrzegać poniższych zasad łączenia poszczególnych pokarmów, które pozwolą wykorzystać większą ilość obecnych w nich składników odżywczych.

1. Pokarmy bogate w witaminę A, D, E i K łącz ze zdrowymi tłuszczami

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E i K znajdują się m.in. w produktach roślinnych np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych i zielonych warzywach, marchwi, dyni, rybach morskich, naturalnym maśle, jajkach, tranie, olejach roślinnych, orzechach i kiełkach. Będące ich źródłem warzywa warto łączyć z produktami tłuszczowymi – skropić sałatkę olejem lub jeść w towarzystwie pieczywa z masłem, bądź tłustej ryby.

2. Pokarmy bogate w witaminę C łącz z produktami pełnoziarnistymi

Zawarte w produktach pełnoziarnistych fityny mogą utrudniać przyswajanie znajdujących się w nich witamin i minerałów. Z tego względu pełnoziarniste pieczywo, ciemny makaron, brązowy ryż, płatki owsiane oraz kasze warto spożywać z warzywami i owocami bogatymi w witaminę C np. cytrusami, czerwoną papryką, natką pietruszki, brukselką, brokułami i kalarepą. Posiłek można też popić świeżo wyciśniętym sokiem z warzyw i owoców.

3. Pokarmy bogate w żelazo łącz z pokarmami bogatymi w witaminę C

Żelazo hemowe obecne m.in. w mięsie, podrobach, jajkach oraz produktach mlecznych, a także żelazo niehemowe pochodzenia roślinnego najlepiej przyswaja się w obecności witaminy C. Produkty ją zawierające zostały wyszczególnione powyżej.

4. Pokarmy bogate w witaminę D łącz z pokarmami bogatymi w wapń

Bogate źródła witaminy D, czyli ryby morskie, jajka i oleje roślinne najlepiej przyswajają się w obecności niezbędnego do ich wchłaniania wapnia, który znajduje się, m.in. w naturalnym twarogu, mleku i fermentowanych przetworach mlecznych.

5. Pokarmy bogate w magnez i potas łącz z pokarmami bogatymi w witaminę C i białko

Witamina C ułatwia także przyswajanie magnezu, potasu i innych mikroelementów, które znajdziemy, m.in. w kaszach, płatkach owsianych, orzechach, naturalnym kakao, nasionach i pestkach, awokado, migdałach, szpinaku, ziemniakach, pomidorach oraz bananach. Wchłanianie magnezu zwiększa także białko i laktoza.

